La campagne 2017 sâ€™annonce satisfaisante : Lâ€™AlgÃ©rie, 4e plus grand producteur mondial

La production de la datte a connu une «nette augmentation» passant de 980.000 tonnes en 2016, à plus de 1.100.000 tonnes en 2017, relevant d’un patrimoine phoenicicole de 20 millions de palmiers-dattiers, dont 4% de la production est exportée.

Deglet Nour représente 55% de la récolte. Elle était de 400.000 tonnes seulement en 2003 et elle a dépassé le million ces quinze dernières années.

Ainsi, la campagne phoenicicole de l’année en cours (2017) est «très satisfaisante» en quantité et en qualité comparativement à la campagne précédente suite à «l’amélioration» de la prise en charge de cette filière «importante et prometteuse» pour le marché algérien, ainsi que pur l’économie nationale.

Selon, M. Ghemri Youcef, président de l’Association des conditionneurs et exportateurs de dattes de Biskra, a affirmé à El Moudjahid, cette campagne, s’avère « fructueuse » en raison de l’augmentation de la production de la datte en comparant à 2016.

Il nous a fait savoir que le taux de la production enregistré au cours de cette année est parmi «les meilleures de ces dernières années». «La quantité enregistrée cette année est un bon chiffre pour la consommation en premier lieu, ainsi que pour la satisfaction du marché national», a souligné M. Ghemri, en regrettant le fait que cette filière malgré tous les progrès fournis demeure encore «malmené» et nécessite une meilleur prise en charge pour atteindre l’autosuffisance locale, notamment atteindre les marchés internationaux. Admettant que le plan de développement agricole entamé par le ministère de l’Agriculture, ces dernières années «a bien porté ses fruits», M. Ghemri, a indiqué que, l’Algérie aurait pu cependant faire davantage de recettes s’il y avait une meilleure organisation et un filtrage de cette filière.

Cependant, la promotion de l’exportation des dattes passe, selon lui, par la réhabilitation des unités de conditionnement et l’accompagnement des producteurs, le développement des infrastructures, mais aussi par la lutte contre la spéculation et la contrebande.

Mettre fin à la contrebande



Le développement des exportations, affirme, notre interlocuteur, et une phase importante pour l’économie nationale qui peut largement en tirer profit. «Il faut mettre fin à la contrebande de la datte qui nuit à la filière elle-même, à la production nationale, à notre économie, à l’équilibre de la consommation, et surtout à l’augmentation du niveau des exportations».

De ce fait M. Ghemri, suggère la réglementation des chaînes de cette filière qui doit être accompagné par la déclaration de tous les exerçants en les certifiant pour leurs permettre de passer à l’acte d’exportation.

La contrebande est un autre fléau qui empêche le développement des exportations des dattes algériennes, a-t-il mentionné. «Il y a des exportations informelles aux frontières et vers d’autres pays d’Europe…. Il n’y a pas que les consommateurs qui subissent les contrecoups de ces pratiques. Nous aussi nous sommes victimes, car nous n’avons pas les quantités dont nous avons besoin. Il faut un contrôle strict au niveau de ces frontières et dans les marchés de proximité. Il faut réduire le nombre d’intermédiaires. Si on mettait en place ce système de contrôle, le prix de la datte ne dépasserait pas les 200 DA», a-t-il expliqué.

Ainsi, la mise en place du Comité interprofessionnel des dattes va permettre aux différents acteurs de se concerter pour lever les obstacles qui freinent le développement de cette activité. La filière dattes fait partie des filières stratégiques. Elle est l’une des priorités du ministère dans sa politique de renouveau agricole en raison de son impact social et économique, l’un des objectifs du ministère est de protéger les variétés de dattes algériennes, notamment la fameuse Deglet Nour dont se prévalent plusieurs pays exportateurs, alors qu’il s’agit d’une variété typiquement algérienne produite dans la région de Tolga (Biskra). Un décret sur la labellisation des dattes algériennes lui a été attribué pour la valoriser, la certifier et la labelliser, dans le but de lui permettre d’avoir la reconnaissance, l’indication géographique (IG) et , ainsi que l’appellation d’origine (AO).

