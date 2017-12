Salon international des dattes Ã  Biskra : viser lâ€™exportation

De notre envoyé spécial : Makhlouf Ait Ziane

M. Mohamed Benmeradi : « Pas d’augmentation des produits de large consommation »

L’inauguration de la 3e édition du Salon international de la datte de Biskra (SIDABTECH) était teintée d’une ambiance bon enfant. Jusqu’au 5 décembre, les agriculteurs, vont exposer au grand public, leurs meilleures variétés de productions issues des terroirs.

Les différents stands sont décorés par diverses variétés de dattes sèches et molles dont la célèbre Deglet Nour, Degla Beida, Tandbouchet et leurs dérivés, farines, miel, alcool, confiture, ainsi que les produits industriels, et fertilisants utilisés en phœniciculture. Le ministre du Commerce, Mohamed Benmeradi a exprimé à cette occasion sa pleine satisfaction quant à l’organisation de ce Salon qui constitue, dit-il «une opportunité pour la promotion des dattes».

Il a ajouté que «notre participation à l’inauguration de ce Salon, confirme la grande importance qu’accorde, le gouvernement au secteur de l’Agriculture». Dans ce contexte, il déplorera le fait que malgré les efforts qui ont été déployés pour développer ce secteur, «la facture des importations reste toujours importante».

Il dira dans ce sens qu’afin d’encourager et de développer l’exportation des produits agricoles, nous avons installé au niveau de notre département et collaboration avec le ministère de l’Agriculture des ateliers». En réponse à une question relative à l’augmentation des prix du pain, le ministre a coupé court à cette polémique, en indiquant en des termes claire : «il n’y aura pas d’augmentation et le gouvernement ne prévoit aucune hausse des prix de ce produit de large consommation. «Actuellement il y a un dossier au niveau du gouvernement en cours d’étude pour trouver une solution définitive et sans procéder à l’augmentation des prix». Dans une déclaration à El Moudajhid, le président de la CCI-Ziban, Abdelmadjid Khobzi qui a exprimé sa pleine satisfaction quant à l’inauguration de ce Salon qui constitue, a-t-il dit, «une opportunité idoine à la filière, pour l’attrait des investissements et le développement des activités agroalimentaires et d’exportation».

De son côté, Mohamed exposant, a souligné que «cette année, s’ouvre un salon, qui n’est pas à mon avis comme les autres. Car, il est marqué par une profonde joie et par un grand intérêt accordé à la production des dattes».

Il dira dans ce sens que «la présence, de hautes autorités, notamment les ministres de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche et celui du Commerce à cet événement constitue un élément d’encouragement important pour nous» et d’ajouter «malgré, les efforts déployés, notamment par les pouvoirs publics et les professionnels pour la promotion de ce produit à l’étranger, mais on constate qu’il y a toujours beaucoup d’entravent qui freinent réellement sa commercialisation». Appuyant ses dires, notre interlocuteur à cité entre autres, le problème de la certification, le manque des terminaux frigorifiques, la logistique, les délais de livraison par bateau sont trop longs, tandis que le recours à des avions-cargos est trop cher ».

Il convient de souligner que l’Algérie, est classée aujourd’hui 4e producteur mondial de dattes, avec 14 % de la production mondiale et le montant des exportations en 2016, a été de 37 millions de dollars ce qui est qualifié d’insignifiant par rapport au potentiel existant. La production de la datte a presque doublé passant de 600.096 tonnes en 2012 à environ 1.100.000 tonnes en 2017 dont 3% sont exportées. M. Sai Rachid, directeur de l’animation et du développement de l’entreprise, avait indiqué qu’en Algérie, il y a 360 variétés de dattes dont seulement 54 sont mises sur les marchés national et international principalement. La datte est destinée à une quarantaine de pays et des efforts sont déployés pour pénétrer la Chine et le Vietnam.

M.A.Z

-----------------//////////////////

Une wilaya référence en production agricole



Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazgui, a estimé hier à Biskra, que cette wilaya du Sud du pays est devenue "une référence en matière de production agricole dont la valeur annuelle atteint 240 milliards DA". "Les efforts des agriculteurs et des opérateurs économiques en ce domaine ont permis à l’échelle nationale de réaliser une production d’une valeur de 30 milliards euros", a affirmé le ministre en marge de l’ouverture à l’Ecole régionale des sports olympiques du Salon international des dattes qu’il a présidée en compagnie du ministre du Commerce, Mohamed Benmeradi. "L’Etat algérien œuvre à accompagner l’agriculteur durant les différentes phases depuis la mise en terre à l’exportation en passant par l’irrigation, le conditionnement et la transformation", a déclaré M. Bouazgui.

La croissance du volume des produits agricoles permettra à court et moyen termes d’exporter nombre de produits, a précisé le ministre qui a souligné que les exportations de dattes atteignent actuellement 300.000 quintaux d’une valeur de 40 millions dollars par an et ce volume peut être décuplé si l’Algérie parvient à exporter la moitié de sa production estimée entre 10 millions et 11 millions quintaux par an, a-t-il relevé. Des efforts, a ajouté le ministre, sont déployés pour "développer l’agriculture et la transformer en source de devises alternative" aux ressources hydrocarbures. Le Salon international des dattes dont les activités s’étalent sur trois jours a été ouvert en présence également des ambassadeurs du Vietnam, de la Turquie, de l’Iran, de l’Indonésie, de la Jordanie et du Sénégal. Secteurs productifs : Remplacer l’importation par la production locale Le ministre du Commerce, Mohamed Benmeradi, a affirmé hier à Biskra, que l’intérêt accordé par son département pour les secteurs productifs dont l’agriculture et l’industrie vise "à remplacer l’importation par la production locale". En dépit de la progression de la production locale, la facture d’importation des produits alimentaires demeure "élevée" imposant comme premier objectif à la politique économique nationale "l’accroissement de l’intérêt pour l’agriculture pour couvrir les besoins du marché local et exporter", a déclaré le ministre en marge de l’ouverture du Salon international des dattes en compagnie du ministre de l’Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche. M. Benmeradi a noté que le volume des investissements a permis à certains secteurs de réaliser des "avancées considérables" leur permettant de satisfaire les besoins de l’économie nationale et de s’orienter vers l’exportation des excédents à l’instar des filières des ciments, des produits ferreux et des produits agricoles. Le ministre du Commerce a également indiqué que son département travaille également avec celui de l’Agriculture au sein d’ateliers ouverts pour accompagner les exportations hors hydrocarbures notamment agricoles.(APS)