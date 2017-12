Tizi Ouzou et BÃ©jaÃ¯a : Le consommateur surpris

Les citoyens ont été amèrement surpris en apprenant l’augmentation subite du prix d’une baguette de pain qui passe de 10 à 15 dinars, soit une augmentation de 50%.

L’augmentation du prix de la baguette a été jugée non seulement unilatérale mais aussi illégale par la Direction du commerce et la wilaya de Tizi-Ouzou. Selon le directeur local du commerce, Kada Adjabi, l’augmentation unilatérale du prix du pain est également injustifiée dès lors qu’aucune augmentation n'a été décidée concernant les prix de la farine subventionnée par l’Etat, l'huile et même les intrants.

Les boulangers quant à eux trouvent cette augmentation non seulement légale et justifiée mais aussi une obligation pour continuer à exercer leur métier et à faire face aux dépenses supplémentaires induites par les dernières augmentations dans les carburants et autres produits utilisés dans la fabrication du pain. « Nous ne pouvons plus supporter toutes les charges auxquelles nous faisons face au quotidien », a expliqué un boulanger de la wilaya de Tizi-Ouzou. Cette dernière décision de fixer le prix de la livraison à 14 dinars a été aussi accueillie avec stupeur et consternation par les gérants de ces commerces d’alimentation générale qui constatent que leur marge est restée la même que celle d’avant cette augmentation, soit un dinar sur une baguette vendue.

C’est dire que cette augmentation imposée par les boulangers ne profite qu’à eux seuls, alors que presque la totalité de leur production est vendue au niveau de ces alimentations générales qui elles aussi font face à l’augmentation des charges.



Des sanctions envisagées



Le prix de la baguette de pain de 200 grammes est passé depuis vendredi de 10 DA à 15 DA suite à la décision de l’association des boulangers de la wilaya. Une augmentation illégale, selon les services du commerce de la wilaya qui s’engagent à prendre les sanctions nécessaires envers les boulangers qui appliqueront cette augmentation. Ceci dit, l’association des boulangers de la wilaya n’a aucun droit de décider d’une augmentation sans l’avis du ministère du Commerce en collaboration avec l’association nationale et non de la wilaya.

Dans un communiqué diffusé, l’association des boulangers de Bejaia justifie cette mesure par le manque de rentabilité de cette profession, dont les dernières augmentations datent de 2013.

Dans son communiqué, l’association annonce l’augmentation de la baguette d’un poids de 200 grammes de 10 DA à 15 DA. Or la baguette de pain doit peser 250 grammes et non 200 grammes, comme annoncé. Que la baguette fixée à 8,50 DA est toujours vendue à 10 DA pour le pain ordinaire et 15 DA pour le pain « amélioré ».

Côté hygiène et qualité, les boulangers viennent chaque matin déposer sur les trottoirs leurs corbeilles de pain destinées aux commerçants de quartiers, sans prendre en considération l’aspect hygiène. Une augmentation pareille ne profite jamais aux consommateurs. Il appartient aux services de la Direction du commerce de prendre les choses en main et d’appliquer la réglementation pour défendre le consommateur.

Bel. Adrar et M. Laouer