Baisse du chiffre d’affaires des assurances : conjoncturelle selon le Pdg de la CAAR

« La baisse du chiffre d’affaires enregistré par le marché des assurances durant le 1er semestre 2017 n’est que conjoncturelle », c’est ce qu’a indiqué, jeudi à Alger, le Pdg de la CAAR (Compagnie algérienne d'assurance et de réassurance), M. Brahim Djamel Kassali, à l’occasion du lancement de son nouveau service de paiement électronique. Une cérémonie qui s’est déroulée à l’hôtel El Djazair. Le responsable de la doyenne des compagnies d’assurances en Algérie, en soulignant que le chiffre d’affaires du marché des assurances était légèrement en baisse durant le premier semestre de l’année en cours, par rapport à la même période de l’année 2016, a affirmé que « la situation devrait se redresser d’ici à la fin de l’année ».

Celui-ci s’appuiera dans ce contexte sur les données statistiques du Conseil national des assurances (CNA), qui a publié les chiffres d’affaires enregistrés par l’ensemble des compagnies d’assurances au 1er semestre 2017. Ceux-ci sont de l’ordre de 70 milliards de dinars contre 72,2 milliards de dinars durant la même période de 2016, soit une baisse de 3,2%. C’est, bien sûr, la branche la plus rentable en la matière qui a accusé une forte baisse, laquelle s’est répercutée sur le marché des assurances. En effet, le chiffre d'affaires de l’assurance automobile a baissé à 34,5 mds de DA (contre 35,9 mds de DA), soit un recul de près de 4%, même si elle détient le gros des assurances des dommages (56%).

M. Kassali a révélé que la CAAR, à l’instar des autres compagnies d’assurances en Algérie, a enregistré la même tendance, qui, selon lui, est « tout à fait normale du fait du décalage dans l’enregistrement des polices d’assurances ». Il a également relevé le fait que la plupart des grands contrats d’assurances sont souscrits en fin d’année, au cours du 3e trimestre. Et d’ajouter qu’il ne faut pas s’inquiéter sur le chiffre d’affaires du 1er semestre 2018. « D’ici la fin de l’année, nous espérons avoir un taux de croissance en chiffre d’affaires de 1 à 1.5%, soit le même taux de progression par rapport à 2016» a-t-il noté, soulignant que cette situation devrait, aussi, connaître une amélioration, notamment par l’ouverture des usines de montage de véhicules, qui est, d’après M. Kassali, une activité en plein essor en Algérie. En effet, les usines de montage de voitures sont actuellement au nombre de cinq, dont le volume de production projeté permettra de satisfaire une grande partie de la demande sur le marché national de véhicules.

L’ouverture de ces usines s’inscrit dans le cadre d’une stratégie prise par les pouvoirs publics, dans le but de réduire les factures des importations, entre autres, celles liées au secteur de l’automobile. Il convient de rappeler que, de l’année 2010 à 2014, pas moins de 1.934.416 véhicules ont été importés, avec un “pic” de plus de 554.000 véhicules en 2013 pour un montant de 7,33 milliards de dollars, selon les chiffres des Douanes.

Pour l’année 2014, l’Algérie avait importé 439.637 unités pour un montant de 6,34 milliards de dollars, soit plus de 9% des importations globales du pays. En 2016, le contingent des véhicules importés a été porté à 98.374 unités en 2016. Pour satisfaire le besoin national, l’usine de Renault implantée à Oran table sur une production de 80.000 voitures en 2018. Pour sa part, l’usine de montage de voitures de la marque Hyundai à Tiaret et Suzuki à Saida projettent d’assembler 100. 000 véhicules durant l’année prochaine.

De son côté, l’usine de montage de voitures de marque Volkswagen s’est fixée comme objectif de mettre à la disposition du marché national entre 35.000 et 40.000 voitures réparties sur cinq modèles : Caddy, Golf 7, Polo, Oktavia et SEAT Ibiza. Pour ce qui est du constructeur coréen, KIA, via sa filiale KIA Algérie, celui-ci vient d’inaugurer son usine de montage de voitures dans la wilaya de Batna et compte mettre l’année prochaine sur le marché local pas moins de 40.000 voitures par an.

Kamélia Hadjib