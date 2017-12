Augmentation du prix de la baguette de pain : illÃ©gale selon le ministre du Commerce

Le ministre du Commerce a qualifié, hier, d’«illégale», la décision prise par certains boulangers de revoir à la hausse le prix du pain. Dans une déclaration à la presse nationale, M. Mohamed Benmeradi a également assuré que «les revendications des boulangers seront examinées avec les parties concernées, de manière à garantir une marge bénéficiaire acceptable, mais sans pour autant recourir à l’augmentation du prix de la baguette».

Le ministre a également fait savoir que le dossier complet est à présent au niveau du gouvernement, dans l’objectif d’optimiser la prise en charge des préoccupations des boulangers.

Ces déclarations interviennent suite à la décision, prise ce vendredi par bon nombre d’artisans boulangers à travers le territoire national, d’augmenter le prix de la baguette à 15 DA, au lieu de 10 DA, à partir du 1er décembre.

Devant le tollé général provoqué par cette énième hausse pour un produit de large consommation, les réactions ne se sont pas fait attendre.

Organisme, associations et simples citoyens ont clairement exprimé leur désapprobation sur la toile, et en particulier les réseaux sociaux.

La Fédération algérienne des consommateurs a, sur sa page Facebook, appelé l’ensemble des parties concernées par cette problématique à négocier autour de cette question aux fins de trouver une solution consensuelle qui arrange tout le monde, tant côté prix de la baguette que côté qualité. Et c’est sous le slogan « Non à l’augmentation des prix du pain » que l'Association algérienne de protection des consommateurs (APOCE) a fait part, vendredi soir, de sa désapprobation quant à la prise de cette décision, sans l’aval des autorités compétentes.

L’APOCE a en outre appelé les citoyens au « boycott des boulangeries jusqu’à aujourd’hui dimanche», car, explique-t-on dans le communiqué rendu public sur la toile, les agents de contrôle des directions de commerce ne travaillent pas les week-ends. «Nous avons décidé d'appeler les citoyens au boycott de l'achat du pain jusqu'à dimanche (aujourd’hui NDLR), jour du retour des agents de contrôle à leurs postes de Travail», relève cette association dans un communiqué, rappelant par la même occasion que l'APOCE a toujours soutenu les revendications des boulangers dans un cadre légal.

De son côté, le président de l'Association nationale des commerçants et artisans (ANCA), M. Hadj Tahar Boulenouar, a déclaré que « c’est illégal », car la décision, fait-il remarquer, a été prise « dans la précipitation».

Le président de l'ANCA a lancé un appel aux boulangers ayant déjà appliqué le prix de 15 DA à «revoir ces dispositions individuelles» et à se conformer à la loi en vigueur, précisant, toutefois, qu’il est plus que temps de se pencher sur les problèmes que vit la corporation.

Baisse sensible du nombre de boulangeries à Alger



En effet, vu les difficultés dans lesquelles se débat cette activité, celles-ci se sont automatiquement répercutées sur le quotidien des consommateurs. De plus en plus de citoyens affirment peiner régulièrement à trouver du pain près de leur lieu d’habitation. Cette question a été récemment évoquée par le président de la Fédération nationale des boulangers, M. Youcef Kalafat, qui a relevé que la FNB ( une organisation affiliée à l’UGCAA) avait attiré l'attention des autorités compétentes sur ce problème, d'autant, a-t-il dit, que ce « manque » n'est pas propre au centre de la capitale, car même les citoyens bénéficiaires des récentes opérations de relogement ne trouvent pas de boulangeries et se contentent des produits vendus par les magasins d'alimentation générale.

Le président de la FNB citera, ici, l'exemple de la cité 5500 logements à Sidi Hamad (commune de Meftah), la nouvelle ville de Sidi Abdellah, affirmant à ce propos que « les autorités locales sont appelées à fournir des services à la hauteur du nouveau cadre de vie de la population ». Il notera dans ce contexte que des boulangers avaient introduit des demandes pour y exercer leur activité, mais celles-ci sont restées sans suite.

Pour M. Kalafat, le recul du nombre de boulangeries à Alger est lié au « désintéressement des jeunes pour ce métier », signalant également que le manque enregistré en matière de formation a contribué au « ralentissement » du travail dans ce domaine.

Du point de vue de M. Kalafat, ceci s’explique aussi par « la hausse » du prix des matières premières, de la facture d'électricité et de gaz et les cotisations à la sécurité sociale, qui « pèsent » sur les boulangers, a-t-il dit, et ce, outre « la baisse » de la marge bénéficiaire des boulangers par rapport à ce que gagnent les propriétaires des superettes qui vendent du pain.

Lors de sa déclaration, le président de la FNB a révélé que « le nombre de boulangeries à Alger a baissé sensiblement au cours des quatre dernières années, passant de 1.400 à 630 boulangeries situées principalement dans les communes d'El Harrach, Baraki, Zéralda, Gué de Constantine et d'autres communes à l'est et à l'ouest de la capitale ». Il notera d’autre part qu'une « absence totale » de ces commerces est constatée au « cœur de la capitale», notamment au niveau des principales artères, telles que les rues Larbi-Ben-M’hidi, Colonel-Amirouche et Ali-Boumendjel, a-t-il affirmé.

