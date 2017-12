Oran : 5.435 logements DistribuÃ©s avant la fin de lâ€™annÃ©e

Les services de la wilaya ont annoncé la distribution de 5435 logements —toutes formules confondues— avant la fin de l’année en cours. Concernant le programme de l’habitat public locatif, il est prévu la distribution de 1.571 unités dont 799 destinées aux habitants de la commune de Bir El Djir, et ce, dans le cadre d’un programme totalisant 1.250 logements construits au nouveau pôle urbain de Belgaïd. Ainsi, les 451 attributaires restants seront relogés au courant du premier trimestre de l’année 2018, a-t-on indiqué. Toujours dans le registre du logement social, il est question de reloger 772 familles occupant des habitations précaires menaçant ruine réparties entre les deux secteurs urbains, Sidi El Houari et Sidi El Bachir. Cela concerne les familles ayant obtenu des décisions de pré-affection. Dans la daïra de Béthioua, il est prévu la distribution de 93 logements sociaux-formule RHP, au profit des ménages habitant les bidonvilles dans la localité d’El Ararsa. S’agissant des autres formules , les services de la wilaya dévoilent la remise des clés de 1.500 logements Aadl aux souscripteurs du programme de 2013 et 446 unités formules Assure-Immo, à travers les communes des daïras Arzew et Gdyel et 729 logements participatif aidé (LPA) au nouveau pôle urbain de Belgaïd et enfin 1.096 unités de type LPP (logements public promotionnel) dans le site dit «Hayat Regency». Les opérations du relogement en particulier celles touchant les programmes sociaux ont connu une cadence accélérée à Oran depuis 2015. La plus importante jusqu’à l’heure est celle lancée et menée en 2015 sous l’ex wali d’Oran et l’actuel ministre des travaux des travaux publics et des transports Abdelghani Zaalane , ayant bénéficié à 8.178 ménages, en particulier aux habitants des bidonvilles et des constructions vétustes menaçant ruine. Parmi les bénéficiaires, 300 familles qui habitaient le bidonville dit «Le virage» à Aïn El Baïda, 500 de douar Cheklaoua et 226 familles habitant les constructions illicites dans le quartier de Gourine, dans la commune d’Arzew, 96 autres dans la commune El Kerma. Toujours dans ce même programme social, 1.430 familles parmi les habitants des constructions vétustes et menaçant ruine du vieux quartier El Hamri, ont été relogées à Canastel, secteur urbain El Menzah. En 2016, une autre opération a été lancée au profit de 6.400 logements familles habitant le vieux bâti menaçant ruine à travers 8 secteurs urbains de la commune chef-lieu, dont 2.400 familles dans le vieux quartier Sidi El Houari. Il convient de souligner que les bénéficiaires de ce programme ont été recensés et identifiés avec la coordination des représentants des quartiers concernés. Ce type d’opérations d’envergure va permettre à la capitale de l’Ouest de se débarrasser d’un nombre important de bidonvilles qui ceinturent les grands groupements de la ville et enlaidissent son urbanisme, mais pas seulement. En effet, de nombreuses assiettes à haute valeur foncière seront récupérées et destinées à la réalisation de grands projets d’investissement et d’équipements d’utilité publique, notamment dans le secteur de l’Education et la Santé.

Amel Saher