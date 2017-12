Le ministre de lâ€™Habitat Ã  BoumerdÃ¨s : Â« PrÃ©server le cadre de vie Â»

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a insisté, hier à partir de Boumerdès, sur l’impérative livraison des projets de logement, toutes formules confondues, en incluant les équipements et commodités vitalux nécessaires.

«Nous œuvrerons désormais selon une nouvelle approche visant la livraison des projets de logements, en incluant les équipements et commodités vitales nécessaires», a indiqué Abdelwahid Temmar, dans une déclaration à la presse à l’issue d’une visite de travail dans la wilaya, en compagnie de la ministre de l’Education nationale, Nouria Benghebrit. Ajoutant qu’il s’agit là de l’objectif principal de son secteur, programmé à la mise en œuvre au titre d’un travail complémentaire entre tous les ministères concernés. Cette nouvelle approche a également pour objectif d’impliquer le citoyen dans la préservation de son cadre de vie, a-t-il souligné, signalant la programmation, au titre de cette visite de travail, d’une opération de plantation d’un nombre d’arbres, avec l’aide des citoyens, afin d’en faire «une tradition à adopter de façon régulière dans le but d’intégrer les habitants dans la promotion et la préservation de leur cadre de vie», a-t-il soutenu.



Suivi du programme de logement



Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a indiqué que sa visite à Boumerdès vise l’inspection des chantiers de logements dans la wilaya, précisant que son secteur assure le suivi d’un programme de logement colossal, en vue de la mise en œuvre du programme présidentiel visant la livraison, à l’horizon 2019, de près de 1,6 million d’unités de logements (toutes formules confondues). Après avoir observé que Boumerdès enregistre une importante dynamique en matière de réalisation de logements, dont le logement rural, M. Temmar a annoncé que la wilaya va bénéficier d’un quota supplémentaire de logements, au titre du programme national de 120.000 logements AADL de l’année 2018. Tous les souscripteurs, en possession d’un ordre de versement, sont assurés d’avoir un logement a, par ailleurs, indiqué le ministre, signalant l’inscription de cet engagement pris par sa tutelle, dans le cadre de l’application des orientations du Président de la République, qui a insisté sur l’impératif respect de tous les citoyens possédant un ordre de versement en leur assurant un logement. La ministre de l’Education nationale, Nouria Benghebrit, a indiqué, pour sa part, que cette visite s’inscrit dans le cadre de la politique de coordination interministérielle, estimant que l’octroi d’un logement peut impacter positivement sur tous les secteurs, dont celui de l’éducation. Après avoir relevé une certaine surcharge au niveau d’un nombre d’établissements scolaires, Mme Benghabrit a plaidé pour la nécessaire réalisation de CEM et d’écoles primaires au niveau des nouvelles cités de logements, qualifiant cette action (construction) de vitale.

La ministre a, également, salué la décision du Gouvernement relative à la levée du gel sur les projets éducatifs qui exprime, a-t-elle estimé, la priorité accordée par l’Etat à la scolarisation. «Aujourd’hui, il ne suffit pas d’assurer une place pédagogique à l’élève, encore faut-il lui assurer les conditions propices à une bonne scolarité, parallèlement à la réalisation d’un grand nombre d’écoles dans les trois cycles éducatif», a observé la ministre de l’Education nationale, qui souligne l’inscription de cette démarche dans le cadre de l’amélioration du niveau de l’école algérienne. (APS)