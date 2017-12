Eclairage : Quand le handicap devient bouleversant

Il n'est pas aisé, de vivre avec un handicap invalidant qui change carrément le cours de vie, voire la destinée d’une personne. Etre hémiplégique, non voyant ou attardé mental, c'est tout simplement voir tous les jours, des vertes et des pas mûres, être blessé dans son corps et son âme. Les journées sont, à vrai dire, pour les handicapés dont le nombre dépasse les trois millions. Pour ces derniers, les journées se suivent et se ressemblent. Longues, pénibles et insupportables et pourtant, ils sont bon gré, mal gré, contraints de faire avec. Le supplice, le mépris des uns, l'arrogance des autres, ils en connaissent un bout, à travers des expériences faites de déceptions, de malheurs, de tristesse et d'incertitude. C'est dur d'être, à la fois assisté et dépendant d'une tierce personne et victime des circonstances rugueuses et intolérantes et sans états d’âme. Nul n'est à l'abri d'un handicap et pourtant nous avons tendance à oublier ce détail qui devrait donner à réfléchir, voire même à nous faire revenir à de meilleurs sentiments, dans nos comportements avec cette frange de la population qui vit en marge de la société. Aujourd'hui des milliers de personnes souffrent en silence et leur vie bascule vers le doute, le flou et le cauchemar, trainés tel un boulet. Pourtant, le législateur, n’a rien laissé au hasard. La loi, en effet, leur garantit l'accès au soin, l'éducation, l'emploi, le transport gratuit et bien d’autres choses, susceptibles de contribuer à l’amélioration leur quotidien, mais la réalité est tout autre, chez-nous. Combien de personnes ont réussi à faire des études poussées ou encore décrocher un emploi ? La réponse est simple : Ils ne sont pas nombreux, cela va de soi. Ils se comptent même sur les doigts, avec tous les obstacles, dressés devant les handicapés. Il faut dire aussi que nos villes et nos cités, à leur tour, se montrent méchantes et cruelles avec cette population qui a besoin de trottoirs adaptés, de logements qui tiennent compte de leur invalidité, bref de leur situation. Un handicap d’un autre genre, appelés à affronter, tous les jours.

Samia D.