Edification dâ€™une sociÃ©tÃ© cohÃ©rente : Le rÃ´le de la famille

Les participants à un séminaire sur la Sira Ennabaouia (Conduite du prophète, QSSSL), hier à Adrar, ont souligné l’importante mission de la famille dans l’édification d’une société cohérente à travers une solide éducation des enfants. Dans son intervention, Cheikh Abdelkrim Debbaghi, membre du Haut conseil islamique (HCI), a indiqué que la famille «assume une véritable responsabilité dans l’édification d’une société cohérente», ajoutant que «la plus grande réalisation de la famille consiste en l’éducation d’un individu sain». Le conférencier a, à ce titre, passé en revue les répercussions du mauvais traitement de la famille à l’égard de l’individu qui, a-t-il expliqué, «susceptibles d’en faire une proie aux fléaux sociaux, dont la délinquance, l’extrémisme, la violence et d’autres néfastes comportements menaçant la cohésion familiale et sociétale». Le cheikh de l’école coranique Malek Ben Aness, l’imam Ghitaoui Mohamed El-Mehdi, a mis en valeur, de son côté, le rôle crucial de la famille dans l’édification d’une société conforme au droit chemin, estimant que «le traitement des questions familiales est nécessaire pour prémunir cette cellule des divers phénomènes néfastes, dont la désintégration de la cellule familiale et la déperdition scolaire». Les participants au séminaire ont également abordé d’autres thèmes inhérents à «la définition de la famille en Islam et ses missions à assumer», «l’éducation sociale à la lumière du Coran et de la Sira», «les réformes religieuses des questions de la famille» et «les critères et règlements d’innovation dans le code de la famille». Placée cette année sous le thème «La famille entre constantes et mutations», ce séminaire qu’animent deux jours durant des choyoukh de zaouïas, des hommes de culte et des universitaires, s’inscrit dans le cadre des festivités de la célébration du Mawlid Ennabaoui. Cette 6ème édition du séminaire sur le Sira Ennabaouia (Conduite du prophète, QSSSL), initiée par l’école coranique de la zaouïa du défunt cheikh Moulay Touhami Ghitaoui, qui a pour cadre le palais de la culture d’Adrar, prévoit la présentation d’autres communications et ateliers dédiés à l’examen de la notion de la famille, aux volets religieux, social et réglementaire. (APS)