JournÃ©e MaghrÃ©bine et internationale des Personnes aux besoins spÃ©cifiques : solidaritÃ© de lâ€™Etat engagement permanent

Présidée par Mme Ghania Eddalia, ministre de la Solidarité nationale de la Famille et de la Condition féminine, cette manifestation au profit des personnes aux besoins spécifiques a été une occasion pour rappeler, encore une fois, toutes les difficultés que vivent au quotidien les personnes à mobilité réduite, notamment pour l’accès aux espaces publics (transports, administrations, routes, etc.). Pourtant, la loi en vigueur impose bien l’aménagement d’équipements et de moyens à même de permettre un accès équitable à tous les citoyens, parce que nul n’est à l’abri et qu’un accident peut à tout moment faire d’une personne valide, un handicapé à vie.

Il se trouve que de nos jours encore, cette frange de la société continue à souffrir de ce manque flagrant et nombre d’administrations font fi de la loi. Mais tout n’est pas noir, «L’Algérie s’est tracée de nouveaux objectifs pour la promotion des droits des personnes aux besoins spécifiques et a mis en place de nouveaux mécanismes permettant une meilleure intégration socio-économique de cette frange de la population», a notamment indiqué la première responsable du secteur qui a indiqué que cette journée est l’occasion de faire le point sur les acquis réalisés dans le sillage des différents programmes initiés pour garantir un environnement favorable aux personnes handicapées. Dans son allocution, elle a évoqué l’importance d’être attentif aux besoins spécifiques de ces personnes pour répondre à leurs attentes et leur garantir un épanouissement. Elle a rappelé que le Conseil ministériel maghrébin chargé de l’emploi, de la formation et des œuvres sociales de la communauté maghrébine a, lors de sa 9e rencontre tenue à Rabat en 2010, instauré la journée Maghrébine, appelant ainsi à une union pour promouvoir la garantie des mêmes droits à cette catégorie de la population.

L’Algérie, souligne-t-elle, est très engagée dans la réalisation de ce programme en prenant des mesures aussi bien sur le plan éducatif que social,notamment en matière d’accès à l’emploi, aux institutions et aux services. Selon la ministre, il s’agit d’investir dans l’humain, assurer une meilleure coordination, consentir plus d’effort pour une meilleure intégration sociale des handicapés.

La ministre a réitéré que son département ministériel redoublera d’efforts afin d’apporter toute l’assistance en faveur des centres spécialisés pour le bien -être de cette frange de la société.

Elle a affirmé que des instructions ont été données pour mettre les technologies de l’information et de la communication à la portée de cette catégorie et intégrer le plus grand nombre possible de personnes aux besoins spécifiques dans les établissements scolaires ou de la formation professionnelle en fonction de leurs âges et degré d’handicap.

Sur un autre plan, Mme Eddalia n’a pas omis de citer les projets financés au profit d’handicapés par l’Agence nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM), assurant que son département accompagne dans cette démarche l’agence qui, depuis sa création, a financé 802.000 projets ayant permis la création de plus d’un million d’emplois.

F. L.