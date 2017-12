Notre forum, CÃ©lÃ©bration de la JournÃ©e Mondiale de lutte contre le SIDA : Â« Traiter, câ€™est aussi prÃ©venir Â»

Le Coordonnateur résident du Système des Nations unies en Algérie a mis en avant, hier au Forum d’El Moudjahid, les efforts consentis par l’Algérie en matière de lutte contre le VIH sida, et surtout l’engagement politique qui permet aux malades l’accès aux soins.

Trente ans de lutte contre le VIH Sida, pour quels résultats ? Si le chemin paraît long, il n’en demeure pas moins que les avancées sont palpables. C’est la conviction du docteur Yamina Chakkar, directrice Régionale ONUSIDA pour la région Afrique du Nord/Moyen-Orient. Aujourd’hui, 21 millions de personnes reçoivent un traitement antirétroviral qui leur permet de vivre pleinement et d’être actives. Il suffit de remonter aux années 90 et au début des années 2000 pour se rappeler qu’il n’y avait pratiquement rien à offrir aux malades, en terme de traitement. Mais pour la conférencière, s’il y a quelque chose à mettre en exergue dans cette riposte contre ce virus, c’est la diminution importante des nouvelles infections en Afrique subsaharienne qui a atteint les 40%. Ce succès trouve son origine dans le fait que la lutte contre cette pathologie a été menée de façon multisectorielle, basée sur les droits humains.

Les personnes vivant avec le VIH sida ont été mises au centre de toutes les actions, a expliqué le Dr Chakkar, qui estime que si des batailles ont été gagnées, c’est grâce à la mobilisation de tous, entendre par là, gouvernement, société, société civile... A la question de savoir si la prise en charge des malades est la même, partout dans le monde, le Dr Chakkar souligne qu’elle n’est malheureusement pas identique. C’est à partir de ce constat que l’ONUSida a mis en place l’objectif 90/90/90, censé être atteint en 2020. En termes plus clairs, cela veut dire qu’à l’horizon 2020, 90% des personnes vivant avec le VIH connaîtront leur statut sérologique. A l’horizon 2020, 90% de toutes les personnes infectées par le VIH dépistées recevront un traitement antirétroviral durable. A l’horizon 2020, 90% des personnes recevant un traitement antirétroviral auront une charge virale durablement supprimée.

Pour l’oratrice, si ce triptyque est atteint on arrivera non seulement à assurer le traitement à un maximum de personnes, et par voie de conséquence diminuer la transmission, car, estime la directrice régionale ONUSida, traiter, c’est aussi prévenir. Le traitement, explique-t-elle, ne doit pas être séparé de la prévention. Et qu’en est-il, pour la fin de l’épidémie, dont l’objectif est fixé pour 2030? Parler de la fin de l’épidémie, ce n’est pas l’éradication de la maladie. La mise au point est de taille. Cependant, cette fin veut dire que le problème du VIH ne sera plus un problème de santé publique. Et pour atteindre cet objectif, il faut pérenniser l’intervention des gouvernements, car il faut dire que si la mobilisation a été dans certains pays à la hauteur des risques, elle ne l’a pas été dans d’autres. Et justement, l’Algérie fait partie de ces Etats qui se sont distingués par un haut engagement politique, et ce, en dépit du fait que notre pays enregistre un faible taux de prévalence de cette pathologie. Et en terme de prévalence, le docteur Adel Zeddam, directeur pays ONUSida en Algérie, a souligné que la situation en Algérie est stable depuis quelques années. La moyenne des nouvelles infections est de l’ordre de 800 par an. Ce chiffre n’a pas changé depuis près de cinq ans. Et en matière de l’engagement, dans le cadre du triptyque 90/90/90, atteindre 500 nouvelles infections par an d’ici 2020. Mais si le chiffre a stagné, faut-il croire qu’il reflète la réalité ? Pour Adel Zeddam, le dépistage reste le défi numéro un, celui d’inciter au dépistage, surtout les populations exposées aux risques.

Mais l’intervenant expliquera que chez nous, cette maladie est entourée de tabous, même si les mentalités ont quelque peu évolué.

Cependant, quelques stéréotypes persistent encore. En Algérie, si les malades bénéficient de traitement contre le VIH, ils souffrent de l’accès à d’autres soins, car ils sont victimes de discrimination en milieu de soins.

La nouveauté en Algérie, souligne Adel Zeddam, c’est les malades qui font entendre leur voix, surtout que le droit à la santé est consacré dans la Constitution. Si le nombre de nouvelles infections ne prête pas à l’alarmisme, il faut s’inquiéter pour ces personnes qui vivent avec le virus, et qui ne le savent pas. Le directeur Pays ONUSIDA est revenu sur la collaboration de cette instance avec le gouvernement algérien. A ce propos, il citera le plan stratégique 2016/2020, qui inscrit le recensement de cette population comme une priorité, et comme l’intervention auprès de cette catégorie ne relève pas des secteurs institutionnels, mais beaucoup plus les acteurs de la société civile, l’ONUSida a appuyé les autorités algériennes, en mobilisant des ressources additionnelles. C’est ainsi que le Fonds mondial est intervenu pour booster les interventions auprès de cette frange et permettre l’accès au dépistage et au traitement.

Dans ce sillage, il sera procédé à l’élaboration d’une cartographie et une estimation de la taille de cette population pour pouvoir mettre en œuvre des programmes de prévention combinée. Cette mission sera assurée par des intervenants appuyés par des associations. Pour le Dr Chakkar, la région MENA enregistre une faible prévalence, soit 230.000 personnes vivant avec le VIH, mais elle reste une région qui connaît la stigmatisation et la discrimination, et ce sont ces deux facteurs qui limitent l’accès aux services de prévention et de dépistage, et de traitement. Pour le coordonnateur Résident du Système des Nations Unies, la lutte contre le VIHSida est un combat que l’on doit mener dans un cadre multisectoriel et que tous les efforts doivent être orientés vers la prévention, et surtout le dépistage. C’est ainsi que l’on pourra mettre fin à cette épidémie dans les délais.

Nora Chergui