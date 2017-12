Dossiers mÃ©dicaux : numÃ©risation en 2018

Mieux soigner le patient passe aussi par la bonne gestion des dossiers médicaux, c’est dans ce cadre que la sous-direction chargée du programme de vaccination au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière gère une opération pilote portant sur le dossier électronique de vaccination.

En effet, la démarche consiste à mettre toutes les données en rapport avec la vaccination dans un système informatique numérisé. Cette opération se fait progressivement et sera généralisée au cours de l’année 2018.

Cette démarche entre dans le cadre de l’action initiée par le ministère de la Santé depuis plusieurs années déjà, à savoir la numérisation des dossiers médicaux de tous les patients à travers le territoire national. Cette action vise l’amélioration de la qualité des soins dispensés à la population, d’une part, et la maîtrise des dépenses de santé, de l’autre. L’objectif principal de ce dossier médical est d’accélérer les capacités de l’ensemble des acteurs à produire et à partager des données de santé de manière sécurisée, dans le but de mieux coordonner les soins.

Il s’agit, donc, d'informatiser le dossier qui retrace tout le parcours de soins du patient. Les professionnels ont ainsi accès d'un simple clic aux résultats d'examens et aux radios, sans que le patient soit obligé de les apporter avec lui.



Une initiative qui se rapproche de la télémédecine



C’est justement pour vulgariser ces concepts qu’une rencontre nationale sur la télémédecine et la e-santé a été organisée récemment, dans le cadre de la première édition des Health Digital Days (HDD) à laquelle plusieurs professionnels et experts algériens ont participé. Ladite rencontre a permis aux participants de partager les meilleures pratiques dans un domaine encore en phase préliminaire et de cerner par la même occasion les éléments pouvant jouer en faveur du développement de la e-santé dans un pays aussi vaste que l’Algérie et où les besoins sur le plan sanitaire sont de plus en plus grandissants avec la poussée démographique. La présentation du professeur Zoubir Sari, membre fondateur de la SATeS (Société algérienne de télémédecine et e-Santé) a porté sur l’état des lieux et les perspectives de la télémédecine en Algérie. Une solution qui consiste en la fourniture à distance, en toute sécurité, éthique et déontologie, des services de soins de santé par les TIC, tel que rappelé par le Pr Sari, mais qui a cependant besoin d’un cadre légal pour être institutionnalisée.



Le rôle primordial du médecin généraliste dans la e-santé



En attendant la finalisation justement de ce dossier sur lequel le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière (MSPRH), le professeur en médecine interne a proposé dans un premier temps de lancer des expériences via la téléconsultation, la télésurveillance et la téléassistance médicale, notamment dans le cas des maladies chroniques. Cela tout en œuvrant à lever les barrières réglementaires, financières, techniques et humaines pour mettre le digital au service de la santé. Des points sur lesquels le représentant du MSPRH a pris des engagements durant les débats, affichant la volonté politique des pouvoirs publics à asseoir les bases de la télémédecine en Algérie. Dans la communication du Dr. Benhabla, membre de la Société algérienne de médecine générale (SAMG), l’accent est mis sur le rôle du médecin généraliste dans un système de santé organisé. La coordination des soins via la télémédecine est primordiale pour la SAMG, qui évoque à titre d’exemple le transfert par e-mail des dossiers médicaux avant le transfert physique du patient. Mohamed Zeroug, professeur en gastro-entérologie et secrétaire général de la Société algérienne de télémédecine et e-Santé (SATeS) a abordé au début du deuxième panel, pour sa part, l’apport de la télémédecine dans l’amélioration de l’accès aux soins dans notre pays. Il donnera ainsi l’avis d’un clinicien citant quelques exemples de tentatives d’implémentation et d’externalisation de certains gestes médicaux en dehors d’Alger. « Cet exercice de la médecine en dehors des CHU, et particulièrement de notre spécialité, a été d’une extrême richesse tant humaine que professionnelle ». Et ce, avant de résumer que la télémédecine n’est pas un gadget et ne doit en aucun cas remplacer la relation Médecin-Malade. « C’est un simple outil », précisera-t-il, avertissant :« Sans une compétence avérée du médecin généraliste, tout le système sera fragilisé et inefficient. C’est lui qui déclenche le processus pour les soins devant être pratiqués au patient : c’est lui le premier filtre. » Aller à la télémédecine de manière graduelle structurée, avec une vision stratégique, tels sont les messages clés de cette rencontre clôturée par la présentation par Mme Fazia Graine, directrice générale de Sense Healthcare, d’une enquête de terrain réalisée par le cabinet IMMAR sur la perception de la e-santé en Algérie. Une étude menée sur 1.100 personnes (49% de femmes et 51% d’hommes sur tout le territoire national) a conclu que 74% des personnes interrogées souhaitent avoir un dossier médical électronique, alors que le vœu de se connecter avec son médecin est exprimé par 72% de l’échantillon, objet de l’enquête. 67% d’entre eux aimeraient recevoir les résultats de leurs analyses via le courrier électronique. Toutefois, 80% ignorent totalement l’existence de la télémédecine. C’est à ce niveau que le travail est à faire.

Sarah A. Benali Cherif