Rapport final sur les Ã©lections locales : HIISE : rÃ©daction en cours

Ultime étape dans sa mission de supervision des élections locales du 23 novembre dernier, la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) s’attelle à la rédaction de son rapport, qui sera prochainement remis au Président de la République. Le rapport en question constitue une sorte de bilan de l’action menée par la HIISE, tout au long du processus électoral, pour le renouvellement des Assemblées locales et de wilaya, soit depuis la convocation du corps électoral jusqu'à la proclamation des résultats provisoires du scrutin, annoncés, rappelle-t--on, par le ministre M. Noureddine Bedoui, le 24 novembre, lors d’une conférence de presse au CIC d’Alger.

Actuellement en cours, l’élaboration du rapport de la HIISE nous a été confirmée hier par le chargé de communication de cette instance, M. Ali Gherzouli. «Pour les deux journées du 18 et 19 de ce mois, nous avons prévu une rencontre avec les responsables des permanences de la HIISE installées au niveau des 48 wilayas.

À l’ordre du jour, il sera exclusivement question de l’examen et de l’adoption du rapport de l’Instance», nous confie notre interlocuteur, qui fait comprendre de ce fait que le document sera, d’ici là, fin prêt. M. Gherzouli s’est dit dans l’incapacité de nous révéler les différents points, car, à titre d’observation, des remarques seraient susceptibles d’être introduites dans le rapport de la HIISE. Il s’en est abstenu en effet, expliquant que le contenu de ce rapport est réservé, en exclusivité, pour le Président de la République. Rappelons en outre qu’il est des prérogatives de la HIISE qui sont notifiées dans la nouvelle Constitution, celles liées à la formulation de recommandations pour l'amélioration du dispositif législatif et réglementaire régissant les opérations électorales. Qu’en sera-t-il de celles qui seront retenues dans le rapport la HIISE ? En guise de réponse, il suffirait peut- être de rappeler ici les différents propos et avis précédemment émis par le président de cette instance, M. Abdelouahab Derbal, ayant toujours mis en avant la nécessité de révision de la loi électorale. Pour M. Derbal, il s’agit d’une condition sine qua non devant se traduire par une amélioration certaine en termes d’organisation des élections. «Nous estimons nécessaires en effet de revoir la loi sur les élections qui comprend jusque-là des vides, voire des lacunes qu’il faudrait corriger», fait observer M. Gherzouli. Il insiste toutefois sur le fait que si la HIISE place la révision de la loi électorale parmi ses «requêtes» à chaque fois publiquement réitérées, l’aspect lié au timing ne fait l’objet, pour ainsi dire, d’aucune pression exercée sur les autorités concernées.

Pour revenir au processus électoral pour le scrutin du 23 novembre dernier, la même instance, et notamment son président M. Derbal ont eu à relever une nette amélioration, comparativement aux élections législatives du 4 mai dernier. Une comparaison qui fait ressortir, notamment que le nombre d’interventions de la HIISE (rappel à l’ordre, saisines et notifications) ont baissé de moitié (-50%), comme l’a déjà relevé M. Derbal, dans de précédentes déclarations. Il a eu aussi à saluer la qualité du discours électoral développé par les chefs de parti et les candidats qui étaient en lice pour le scrutin des locales. Un discours emprunt de sens de responsabilité où il n’est fait état du moindres cas d’invective, d’attaque où d’agression verbale entre les différents postulants qui étaient en compétition. Durant la campagne électorale, la HIISE a eu à relever et à enregistrer plusieurs dépassements et doléances, tels que le non-respect des normes liées à l’affichage des listes des candidats, et c’est là, sans doute, un des points qui seront introduits dans son rapport final. Du reste, le récent scrutin des locales s’est déroulé globalement dans de «bonnes conditions», et c’est là aussi un fait que la HIISE ne manquera pas de souligner dans le même document à remettre au Président de la République. Par ailleurs, le chargé de communication de cette instance nous fait savoir que la HIISE n’est concernée, ni de près ni de loin, par les recours formulés par les partis, au lendemain de l’annonce des premiers résultats préliminaires par le ministre M. Bedoui. «L’ensemble des recours sont traités par des tribunaux administratifs qui informent les partis concernés par les décisions prises», explique M. Gherzouli.

Karim Aoudia