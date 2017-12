Mouvement El-Islah : des rÃ©sultats contestÃ©s

Lors des travaux de la sa session ordinaire du bureau national, tenue hier à Alger, le président du mouvement El Islah a affirmé que les résultats sont loin refléter la réalité.

Comme les autres formations, le mouvement El-Islah a naturellement déposé des recours «argumentés et documentés» auprès des tribunaux administratifs. «Cependant, des difficultés ont été trouvées», a regretté Ghouini qui reconnaît que la majorité de ces requêtes ont été jugées irrecevables sur la forme et d’autres rejetées pour non-fondement. «Avec notre administration, même l’opération de dépôt de recours s’apparente à un parcours du combattant», a-t-il lancé, avant d’évoquer le taux de participation dans ces élections. Le président du mouvement El-Islah estime que les chiffres communiqués à ce sujet par le ministre de l’Intérieur, à savoir 44,96% pour les APW et 46,83% pour les APC, sont «exagérés», et profite de cette occasion pour appeler la classe politique et la société civile à faire une lecture politique et sociale sur le nombre élevé des bulletins nuls, évalués à 2,4 millions pour les deux élections.

À la fin, Ghouini s’est tout de même félicité de la tenue des élections locales de 2017 à la date prévue et du respect par l’Algérie des échéances électorales. «C’est un point positif. Ceci nous évite au moins de sombrer dans d’éventuelles situations qui mettent en péril la stabilité et la sécurité du pays.

D’ailleurs, beaucoup souhaitent ce scénario à notre pays», a souligné le président du mouvement El-Islah, qui rappelle que son parti a participé à ce scrutin, pour contribuer justement à la préservation de nos institutions élues. «Le boycott n’a jamais été une solution», a-t-il conclu.

S. A. M.