Mustapha Zebdi, prÃ©sident de lâ€™Association de Protection et dâ€™Orientation du Consommateur et son Environnement(APOCE) : Â« Lâ€™informel concerne tous les secteurs Â»

Le président de l’Association de protection et d’orientation du consommateur et son environnement (APOCE), Mustapha Zebdi, indique que compte tenu de la conjoncture économique difficile, induite par la chute des prix de l’or noir, que traverse notre pays, au cours de ces cinq dernières années, marquée surtout par une dégringolade rapide du dinar, beaucoup placent leur argent dans des valeurs refuges, comme l’or et certaines devises fortes. Notre interlocuteur précise que l’informel concerne pratiquement tous les secteurs économiques, dont le commerce de l’or, qui progresse de plus en plus.

Pour lui, il ne faut pas s’étonner de voir les gens se rabattre sur le marché noir de l’or, pour la simple raison que les transactions s’effectuent avec une facilité déconcertante, sur la base de la confiance et de la vente de main en main, et bien sûr il y a le prix plus ou moins bas qui attire une grande clientèle. «Ces transactions flexibles ne posent aucun problème, ni pour le vendeur ni pour l’acheteur. Par contre, l’activité elle-même pose problème, dans la mesure où elle relève de l’informel, et, de ce fait, ne bénéficie en rien à l’économie du pays», renchérit-il. Pour ce qui est de la conformité des produits, le président de l’APOCE indique que c’est pareil à tout autre produit destiné à la consommation, il y a lieu de respecter la réglementation en vigueur, sinon revoir la réglementation quand il y a des lacunes, pour mieux protéger le consommateur, qui parfois est pigeonné en acceptant, sans gêne, d’aller vers le marché noir, alors que le circuit légal, lui, offre plus de sécurité et de protection.

À ce propos, le président de l’APOCE cite, à titre d’exemple, la récente campagne de contrôle ayant ciblé toute la partie est du pays et ayant concerné les bijoutiers qui eux-mêmes achètent de l’or en bon état et le considèrent pourtant comme étant de l’or cassé ou encore s’adonnent à un commerce sans facture et autres trafics nocifs, pour échapper aux impôts, notamment.

D’après lui, il est nécessaire de multiplier ces campagnes, pour inciter et encourager les professionnels à se conformer à la réglementation, pour leur bien et pour le bien de toute la collectivité.

F. B.

------------------//////////////////////

Les saisies des Douanes en chiffres

Pour ce qui est des dessous de ce marché qui gagne de plus en plus de terrain, il y a lieu de retenir, a-t-on appris de source douanière, que le trafic de l’or en Algérie est connecté à des réseaux structurés dans d’autres pays, comme la Turquie, l’Italie, la France, l’Arabie saoudite, et des pays du Golfe…, réputés être des plaques tournantes du commerce de l’or. Cela dit, les statistiques que nous avons pu avoir auprès des Douanes concernant les saisies des métaux précieux et des devises montrent que ce trafic existe bel et bien, et son importance diffère d’une année à une autre, selon l’ampleur des opérations de saisies. Ainsi, au 3e trimestre de l’année 2017, la direction générale des Douanes a réalisé 10 affaires de saisie pour les métaux précieux, avec 2.515,29 grammes d’or et 952,32 grammes d’argent, pour une valeur en dinars de 17.632.030 DA. Les pénalités encourues sont de l’ordre de 24.214.020 DA, 10 personnes sont concernées par ces affaires, en quittant le pays ou en entrant sur le territoire national, c'est-à-dire dans les deux sens. Par rapport à 2016, il y a tout de même une tendance à la baisse. En effet, en 2016, il a été réalisé une saisie de 62 kilos d’or et 311 kilos d’argent, pour une valeur de 391.914.041 DA dans 17 affaires. Le nombre de saisies n’est pas un critère, parce qu’on peut dans une affaire trouver 200 kilos et dans une autre trouver un kilo.

Par contre, pour les devises, la tendance est à la hausse. Pour le 3e trimestre 2017, il a été enregistré 8 affaires de saisie, il y a eu 67.830 euros, 18.000 DA, 40.000 dinars tunisiens et 43.500 livres sterling. Au 2e trimestre 9 affaires de saisie ont été réalisées, les montants saisis s’élèvent à 271.180 euros et 28.690 dinars tunisiens. Pour le 1er trimestre 2017, le montant de devises saisies est de l’ordre de 58.400 euros, et 4.040 dinars tunisiens. Par rapport à l’année 2016, on voit qu’il y a plus d’affaires, en revanche, du point de vue montant saisi, il est beaucoup plus important en 2016, et ce lors d’une seule affaire, où il a été saisie plus de deux millions d’euros, à Constantine. En 2016, une trentaine d’affaires liées au trafic des devises ont été réalisées pour un montant de 312.7947 euros, 40.614 dollars, 193.000 DA et 22.365 dinars tunisiens saisis.

Ainsi, considérée comme une valeur refuge dans les périodes de crise, l’once d’or (30 grammes environ) a fortement augmenté, au cours de ces cinq dernières années, pour atteindre 1.291,56 dollars (1.100,64 euros). En France, la valeur intrinsèque d’un lingot d’or (1 kilo) est de 35.212,13 euros. Jusqu’à très récemment, l’or représentait le symbole ultime de la richesse. Une source douanière révèle que durant ces dernières années, plusieurs saisies d’or de contrefaçon ont eu lieu, ce qui démontre que les circuits de transit illégal d’or y sont très actifs. Vient s’ajouter à cela, bien sûr, les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, contre lesquels les autorités ont déclaré une guerre sans merci.

F. B.