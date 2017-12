Conjoncture : Approche macroÃ©conomique de lâ€™emploi

Le ministre de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale vient d’annoncer l’élaboration, en cours, d’un fichier national portant sur le recensement des besoins du marché économique en matière de création d’activités, dans le cadre des mécanismes de soutien aux différents dispositifs de l’emploi. L’ANSEJ, la CNAC et les agences locales de l’emploi seront appelées à collaborer avec les collectivités locales, pour peaufiner la nomenclature des emplois à pourvoir au niveau local. Un redéploiement qui répond, en fait, aux orientations de la nouvelle vision économique et qui recommande que la problématique du chômage soit plutôt appréhendée dans le cadre d’une approche macroéconomique en rapport avec les objectifs de développement. Le plan d’action du gouvernement, qui soutient la refonte de la politique actuelle de l’emploi, milite pour une meilleure «gouvernance territoriale», et vise à «promouvoir la démocratie locale». Au titre de la gestion des collectivités locales, le gouvernement œuvrera, notamment «au renforcement de la décentralisation dans tous les domaines d’exercice de la puissance publique, y compris dans le champ économique», et à la promotion du rôle économique des collectivités locales, essentiellement pour la promotion de l’investissement sur leurs territoires. La stratégie du gouvernement en matière d’aménagement du territoire cible, dans ce sens, une répartition plus équilibrée du développement, notamment au niveau des Hauts Plateaux et du Sud. L’objectif consiste à évoluer vers une nouvelle gouvernance du marché de l’emploi, et, au final, une nouvelle politique d’emploi censée consolider la cohésion sociale. Cette nécessité d’une prise en charge effective de la question de l’emploi, devant prendre en compte le niveau de l'investissement dans la formation, et l'encouragement de l'entrepreneuriat, dans une vision globale du développement du pays, est rendue incontournable par les mutations économiques et sociales. En fait, le traitement de la question de l’emploi ne peut être dissocié de déterminants décisifs, en l’occurrence le facteur démographique, la qualité du système éducatif et de la formation, l'évolution de la structure économique, ainsi que le potentiel et les besoins du marché du travail. Au final, l’État régulateur gagnerait à adopter une véritable politique nationale de l’emploi, sur les plans institutionnel, juridique et économique. Autrement dit, toutes les conditions et les ingrédients favorables à la création d’emploi et une fluidité du marché du travail doivent être réunis. Dans cette optique, les concepteurs du nouveau modèle de croissance estiment que «la réduction du taux chômage à 7% de la population active, en 2030 (croissance économique de la Vision 2030), requiert une création nette d’emplois, passant de 187.000 postes de travail en moyenne annuelle sur la période actuelle (2010-2015), à 395.000 emplois par an sur la période 2025-2030. Aussi, les projections retenues nécessitent une révision des dispositifs d’aide à l’emploi dans le sens d’une nouvelle stratégie en la matière, «celle en cours n’ayant pas atteint pleinement ses objectifs». C’est la conclusion rendue par les experts. Par conséquent, il s’agira de requalifier et surtout de réadapter les instruments de la formation de la main-d’œuvre en fonction des besoins du marché du travail, «renvoyant au système d’éducation et de formation, l’adéquation formation-emploi, l’émergence de nouveaux modèles de formation davantage connectés aux réalités économiques du terrain». On retient également cet impératif de «renforcement du système d’information sur les opportunités offertes par le marché du travail» et «une plus grande flexibilité» de celui-ci.

D. Akila