Salon Â« AutoWest Â» : Du 10 au 16 dÃ©cembre Ã  Oran

La 17e édition du Salon de l'automobile, des cycles et motocycles de l’Ouest (AutoWest-2017) est prévue, du 10 au 16 décembre à Oran, sous le slogan «La production automobile algérienne : une réalité», a-t-on appris hier des organisateurs. L'événement se tiendra au Centre des conventions d'Oran Mohamed-Benahmed (CCO), avec l'exposition d'un «nombre appréciable de marques et modèles de véhicules, motos et camions montés en Algérie», a précisé Abdelkader Rezzoug, le commissaire du Salon, dans un communiqué transmis à l'APS. Cette nouvelle édition s’étalera sur une surface d'exposition de plus de 10.000 mètres carrés, où le public découvrira la variété des gammes présentes sur le marché national, a indiqué M. Rezzoug. Le Salon comprendra également un pavillon dédié aux véhicules utilitaires et aux sociétés versées dans les services de prestations, comme le financement, les assurances et la géo-localisation, a-t-il signalé. Plus de 100.000 visiteurs avaient été enregistrés en décembre 2016 à la précédente édition de ce rendez-vous spécialisé organisé par la société Somex International Plus, basée à Alger, en partenariat avec la Direction du CCO.