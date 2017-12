Trois questions Ã  Mohamed SaÃ¯d Beghoul, expert en Ã©nergie : Â« augmenter les rÃ©serves en gaz Â»

Le Forum des pays exportateurs de gaz (FPEG), dont une réunion est récemment tenue à Santa Cruz, en Bolivie, semble voir ses missions s’élargir. L’Algérie estime que cette organisation intergouvernementale, créée en décembre 2008 à Moscou et actuellement composée de 12 pays membres, a un rôle plus déterminant à jouer face aux multiples défis et incertitudes auxquels fait face le marché mondial du gaz. Dans cet entretien, Mohamed Saïd Beghoul, expert en énergie, revient entre autres sur les défis majeurs dudit mécanisme et les perspectives du marché gazier algérien.



Quels sont les défis majeurs du Forum des pays exportateurs de gaz (FPEG) ?

S’il y a un défi que le FPEG doit relever, ce sera celui de faire face à la chute des prix causée par l’exploitation des schistes américains et l’internationalisation du marché gazier, avec le développement des exportations américaines qui viennent de gagner l’Europe. Mais comment le FPEG, qui n’est pas encore une «OPEP-gaz», peut-il formuler son défi ?

Bien que les pays du FPEG détiennent 73% des réserves mondiales et contrôlent 40% de la production, l’incertitude est de taille quant à leur pouvoir d’influer sur le marché gazier, sachant que les États-Unis sont devenus premiers producteurs avec 760 milliards de mètres cubes par an et ambitionnent de produire jusqu’à 900 milliards de mètres cubes par an dans les 5 années à venir, soit presque le quart de la production mondiale à cette horizon.



Le gaz algérien a-t-il des arguments à faire valoir ?

Au stade actuel des choses, on peut dire que l’heure est un peu moins à la fête. Notre gaz traverse, depuis plus d’une décennie, une période de déclin sur tous les plans : réserves, volumes découverts annuellement, production et exportations pendant que les besoins internes augmentent de 6% par an. Ceci étant, le présent que tout le monde connaît. Quant à l’avenir, il ne serait pas dramatique, compte tenu des potentialités gazières de notre domaine minier. Il suffit, à mon avis, de mettre en place une nouvelle politique gazière (ou plan gaz) en matière d’exploration et de développement, comme dans les années 1990 quand beaucoup de découvertes ont été réalisées et qui sont exploitées aujourd’hui. Si, en interne, les besoins peuvent être satisfaits, n’oublions pas qu’en matière de marché extérieur, nos concurrents, et pas les moindres, sont aussi motivés que nous pour défendre leurs parts de marché. Aussi, avec l’arrivée à échéance de certains de nos contrats «long terme», dans 2 ou 3 ans, le problème de prix risque de se poser, et l’augmentation des volumes exportés s’impose de lui-même, pour assurer des recettes raisonnables. Mais cela nécessite la disponibilité de réserves plus conséquentes que celles dont nous disposons aujourd’hui. L’augmentation des réserves doit constituer le défi numéro un de notre avenir gazier.



Comment le FPEG peut-il apporter un plus ?

Il ne faut surtout pas compter sur un quelconque rôle du FPEG dans l’amélioration de notre industrie gazière, du fait que ce forum, contrairement à l’OPEP, n’a pas pour objectif de vouloir imposer un prix du gaz. Son rôle consiste essentiellement à promouvoir le gaz naturel comme énergie propre de demain, accompagnant le développement des énergies renouvelables. Par ailleurs, parmi les membres du FPEG, il y a des pays concurrents sur notre marché naturel qu’est le marché européen (dont la Russie en particulier, le Qatar, voire la Norvège comme membre observateur) et chaque membre cherche à gagner sa part. Les déclarations du 4e sommet, tenu le 24 novembre dernier en Bolivie, ont porté, comme d’habitude, sur la nécessité d’échange d’expérience entre les membres, une exploitation de gaz respectueuse de l’environnement, la situation mondiale du commerce du GNL… et n’ont aucun effet sur le marché gazier au moment même où, malgré le froid hivernal, les prix ont chuté sous la barre des 3 dollars, à l’occasion d’une certaine inactivité commerciale du gaz durant la période du «Thanksgiving Day» américain, qui a coïncidé avec la tenue du FPEG.

Propos recueillis par Fouad Irnatene