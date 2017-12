Le Coin du copiste : incontournable Zahi

Amar Zahi est intimement lié au quartier rampe Valée comme El hadj M’hamed El Anka à La Casbah, Maâzouz Bouadjadj à Mostaghanem, Hamdi Benani à Annaba, Sadek Lebdjaoui à Bejaia, Ahmed Wahby et Blaoui Houari à Oran Ils ont tous porté haut l’étendard de la chanson de leur région.

Amar Zahi, qui nous a quittés le 30 novembre 2016, est lui partie intégrante d’un quartier mythique d’Alger, et les Algérois de passage scrutent l’horizon pour apercevoir sa frêle silhouette.

Il est de bon matin installé sur un cageot Hamoud-Boualem dans une posture de celui qui se prêterait à une posture de modèle pour un portrait qu’aurait peint un artiste peintre. Enfin, car Zahi n’était pas de ceux qui se mettent sous les feux de la rampe, même si nous le sollicitons avec insistance.

Votre serviteur s’est présenté à lui un beau matin, et l’artiste était confortablement installé à la terrasse d’un café de la rampe Valée, pas loin du mausolée Sidi- Abderrahmane. Après quelques amabilités échangées, nous osons lui annoncer que nous sommes là pour une interview s’il acceptait comme argument que nous étions l’auteur des grands entretiens publiés à l’époque par le journal Horizons dans sa version grand format. Dans sa bouche, un petit sourire se forma et, poliment, déclina l’invitation avant de nous prier de prendre avec lui du thé et de parler du beau temps, d’Alger et du MCA. Notre douleur consommée, nous avons partagé le thé et nous l’avons laissé à sa méditation, comme nous l’avons trouvé. A quoi pensait-il ? Personne ne le saura. Il a emporté avec lui les secrets de sa vie, de son parcours artistique et celui de sa création. Nous ne saurons rien de la véracité de la chanson « Zinouba » que développe encore la rumeur distillée par ses fans.

Il est parti comme il a vécu, dans la discrétion la plus totale, en dépit de son incroyable popularité, surtout auprès des jeunes mélomanes. Le monument de la chanson algérienne et de la musique chaâbi vivait son art dans une autre planète.

Le jour de l’annonce de son décès a mis en émoi Alger et toutes les villes algériennes. Et lors de son enterrement à El Kettar, ce sont des milliers d’admirateurs qui l’ont accompagné à sa dernière demeure, l’emblème national couvrant son cercueil.

C’était phénoménal, on aurait dit que c’était un jour férié et que tout le monde était disponible pour cette douloureuse circonstance. C’est encore inimaginable aujourd’hui. C’était un deuil national non déclaré officiellement, et la majorité des titres de la presse nationale en fit son sujet de Une.

Abdelkrim Tazaroute