CÃ©lÃ©bration dâ€™el-Maoulid ENnabaoui Echarif Ã  lâ€™OpÃ©ra dâ€™Alger : ambiance fÃ©Ã©rique

Un magnifique récital de musique andalouse et de variétés algériennes a été offert, dans la soirée du vendredi dernier, au public présent à l’opéra d’Alger Boualem-Bessaïeh et ce, à l’occasion du Mawlid Ennabaoui Echarif.

Baptisée «Fi hadhrat Ennabi», cette soirée musicale a été animée par Réda Doumaz et l’Ensemble féminin qui ont embarqué, plus de deux heures durant, le public nombreux de l’Opéra d’Alger, dans une randonnée onirique, avec un programme célébrant ce jour exceptionnel de la naissance du prophète Mohamed (QSSSL). L’entrée était grandiose pour cette soirée féérique… une «Âamaria» et «Zorna» ont mis l’ambiance bon enfant. Dirigées par Nadjib Kateb, les vingt-quatre musiciennes de l’ensemble féminin de l’Opéra d’Alger étaient vêtues de tenues traditionnelles. Alignant une cinquantaine de musiciennes et d’instrumentistes, qui ont rendu une vingtaine de pièces classiques et populaires de la musique algéroise, mettant en avant les voix suaves des solistes. Des chansons du patrimoine ou de grands interprètes algériens, encore vivants ou disparus.

Dans une prestation pleine, marquée par la rigueur académique des grandes écoles, le son dense et relevé des instruments à cordes a soutenu les chants en chœur des musiciennes, brillantes de technique et de maîtrise, au plaisir du public qui a savouré le rendu de l’ensemble féminin. L’ensemble féminin a subjugué, ainsi, l’assistance avec sa créativité d’artiste-chercheuse, entonnant d’abord avec des voix présentes et étoffées. En deuxième partie du spectacle, Réda Doumaz, très applaudi par les présents de la salle Boualem-Bessaïeh de l’Opéra d’Alger, était resté égal à lui-même, un chanteur populaire digne d’admiration, semeur ingénieux de bien-être.

Accompagné de son orchestre masculin vêtu en costumes noirs, Réda, qui était lui aussi en costume noir et en burnous et une chechia rouge avait réservé tout un répertoire de M’dih. «Mawlaya sali wa salim», «Ya mahbouba qalbi», «Fi m’dih Khatem el anbiyae», «Mohamed el habib ya sidi», étaient, entre autres, les titres que Réda Doumaz a interprétés pour le plaisir des présents. Ces derniers venus nombreux, en famille, en cette deuxième soirée pluviale du Mawlid Ennabaoui Echarif, ont offert des applaudissements nourris et des youyous, en appréciation des madihs et de la prestation de ce spectacle d’envergure spirituelle qui allie les rythmes des différents genres musicaux.

Sihem Oubraham