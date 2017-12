Grand angle : Question de temps

Alors que le Maroc avait tout essayé pour empêcher la participation de la République arabe sahraouie et démocratique (RASD) au

5e Sommet UA-UE tenu à Abidjan, la délégation sahraouie, représentée par son président, y a pris part en sa qualité de membre fondateur et permanent de l’organisation panafricaine. Il est vrai aussi que le mérite revient, en premier lieu, aux pays africains qui ont, pour ce faire, fait montre d’une position consensuelle quant à la nécessité de s’en tenir à l’Acte constitutif de l’UA. Il est certain par ailleurs que le Maroc ne s’avouera pas vaincu et continuera à manœuvrer par le biais de ses réseaux de lobbying pour faire accréditer ses thèses sur la prétendue marocanité du Sahara occidental. Pourtant, le Maroc aura beau s’entêter et dépenser des sommes colossales pour acheter la conscience de certains euro-députés et la complaisance de certains gouvernants, il n’en reste pas moins vrai que tous ses efforts ne pourront réussir à effacer de la carte la République sahraouie. «La RASD ne peut être ignorée (…)», a affirmé, à juste titre, son président Brahim Ghali en marge du sommet du 5e Sommet UA-UE. L’épisode d’Abidjan n’est en fait qu’un message de plus, clair et fort, au Maroc afin qu’il se rendre à cette évidence, qu’il se refuse à reconnaitre. À savoir, qu’il ne peut y avoir d’autre solution au conflit qui l’oppose au peuple sahraoui qu’à travers l’organisation d’un référendum d’autodétermination tel que prévu par la communauté internationale.

«La participation de la RASD à ce Sommet constitue un nouveau chapitre qui pourrait permettre d'envisager de nouvelles perspectives» à la résolution du conflit au Sahara occidental, a déclaré l'ex-représentant du Front Polisario en Belgique . Reste que ce niveau chapitre auquel permet d’espérer la participation de la RASD au côté du Maroc lors du sommet d’Abdjan doit être

«bonifié» par la communauté internationale à qui incombe la responsabilité de faire respecter la légalité internationale. Lors de sa première tournée dans la région, l’envoyé personnel de l’ONU pour le Sahara occidental, Horst Köhler, avait déclaré que «son séjour va permettre d’ouvrir de nouvelles perspectives en lien avec la question sahraouie». Des propos qui prêtent à l’optimisme, et ce, même si l’envoyé personnel du patron de l’ONU ne peut qu’avoir en mémoire l’échec essuyé par ses prédécesseurs en raison des entraves dressées par le Maroc, comptant sur «l’impunité »que lui procure la protection de la France, pointée du reste pour son rôle prédominant dans la non-résolution du conflit. Mais le Sommet d’Abidjan vient de démontrer au peuple sahraoui que son indépendance n’est qu’une question de temps.

Nadia K.