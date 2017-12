Syrie : des missiles israÃ©liens InterceptÃ©s prÃ¨s de Damas

La défense aérienne de l'armée syrienne a intercepté et détruit samedi au moins deux missiles israéliens ayant visé «une position militaire» dans la province de Damas, a rapporté l'agence officielle Sana. «L'ennemi israélien a tiré à 00h30 (22h30 GMT vendredi) plusieurs missiles sol-sol en direction d'une position militaire dans la province de Damas», a rapporté l'agence samedi matin. L'attaque a occasionné des «dégâts matériels», a-t-elle ajouté sans faire état de victime. «Les défenses aériennes de l'armée syrienne ont pu faire face à l'agression, (...) détruisant deux des missiles», indique Sana, sans préciser la région. De son côté, l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH) a rapporté que des missiles israéliens présumés avaient visé» des positions syriennes et de ses alliés» au sud-ouest de Damas et que de puissantes explosions avaient été entendues jusque dans la capitale. Selon l'OSDH, des missiles se sont abattus près de la région de Keswé, au sud de Damas. «Un dépôt d'armes a été détruit», a affirmé le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane. Il n'était pas en mesure de préciser dans l'immédiat si le dépôt appartenait à l'armée ou à ses alliés, le Hezbollah libanais ou l'Iran. La plus sérieuse agression israélienne contre la Syrie remonte à la nuit du 16 au 17 mars quand l'aviation israélienne avait ciblé en Syrie un convoi d'armes, présenté comme destiné au Hezbollah. L'armée syrienne avait riposté avec des moyens anti-aériens et Israël avait intercepté un missiles tiré en direction de son territoire.(APS)