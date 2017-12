Dans la lucarne : Les implications de la FAF

Il est certain que la FAF ne veut pas rester spectatrice pour tout ce qui touche l’EN A. Tout le monde sait qu’il s’agit de la «vitrine» de notre football. En un mot, c’est la «locomotive» qui entraînera à terme le football national. Si vous n’avez pas en main une locomotive bien «huilée», solide et surtout qui peut assurer dans le temps, vous ne pouvez arriver à rien de probant. C’est une vérité qui s’impose à tous. L’équipe nationale est loin d’être une mince affaire, une sorte de

«gardienne» seulement d’une certaine «élite» de footballeurs. Bien au contraire, c’est sur l’EN que le monde entier, la région géographique dans laquelle vous êtes présent, intégré dans les compétitions de l’organisation dont vous dépendez sportivement parlant, peut vous juger. Pour être convoqué en sélection nationale, il faut le mériter en prouvant sur terrain des capacités physiques et surtout techniques qui sont généralement les plus percutantes en dernier ressort, et qui influent sur le choix du joueur dans une équipe nationale. C'est-à-dire qu’on ne ramène pas pour ramener, même si cela a été vécu par le passé. Cette fois-ci, on veut faire dans le sérieux et le bien pensé. Car, on ne doit pas refaire les erreurs déjà commises par le passé quand il suffisait qu’on entende qu’un joueur d’origine algérienne évolue hors des frontières, pour le solliciter sans même lui faire passer des essais ou même l’observer lors de matches amicaux. Cette situation a fait réagir la Fédération Algérienne de Football. En effet, lors de la dernière réunion du Bureau Fédéral, il a été question, en abordant le volet des joueurs franco-algériens, de fixer certains critères quant à leur convocation en équipe nationale. Il y a lieu de relever que les avis étaient quasi-unanimes pour mettre des garde-fous quant à la présence de ces joueurs au sein des Verts. C'est-à-dire que, le souci principal est, à terme, d’arriver à relever le niveau des Verts. On ne doit pas rester à la traîne, eu égard au potentiel de l’Algérie sur les plans politique, économique, social et autres. On doit se hisser parmi les meilleures nations. C'est-à-dire qu’on ne doit pas faiblir, mais plutôt adopter une politique qui nous assurera une certaine pérennité. Cela doit se faire par un travail de formation sérieux comme l’avait proposé le DTN, Rabah Saâdane, à Sidi-Moussa. C’est vrai qu’en formant, on peut aboutir à un bon «écrémage» dans le futur. Pour le présent et l’avenir proche, il faut axer sur des critères assez «pointilleux » lorsqu’il s’agira de faire venir nos compatriotes en sélection nationale. C’est ainsi que le récent conclave du Bureau Fédéral n’a pas laissé l’occasion lui filer entre les doigts de mettre «noir sur blanc » les critères qu’ils auraient du établir bien avant. «Deux critères seront pris en considération pour convoquer un joueur évoluant à l'étranger : son engagement inconditionnel en faveur de l'Algérie et sa supériorité technique par rapport aux joueurs exerçant en Algérie», a indiqué la FAF.

Donc, il faudra aimer son pays (être nationaliste) et aussi être techniquement supérieur aux joueurs algériens évoluant dans notre championnat national. Il faut dire que par le passé, quelques cas recrutés justifient bien la position stricte du Bureau Fédéral. On avait vu comment Camel Meriem avait fini par choisir l’équipe de France et aussi l’autre cas qui est encore

«assez chaud», celui de Nabil Fekir qui le matin avait demandé à signer avec l’Algérie et l’après-midi, il avait changé d’avis et opté pour l’équipe de France. Aimer un pays influe généralement sur le choix du joueur. Ceux qui sont actuellement parmi les Verts l’ont prouvé à l’instar de Mahrez, Brahimi, Ghoulam, Ghezzal, Mandi, Mbolhi, Feghouli, Taïder, Bentaleb, Bennaceur, Abeid…C’est une façon de ne pas ouvrir la «porte» au premier venu. Car, les exemples, malheureusement, ont tendance à se multiplier. De nombreux joueurs viennent et disparaissent aussi rapidement. C'est-à-dire ceux dont la vie s’apparente à celle d’un papillon. On voudrait, dans une telle situation, plutôt opter pour le joueur du cru.

Hamid Gharbi