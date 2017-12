NA Hussein Dey 0 - ES SÃ©tif 0 : Nul sur toute la ligne

Le NA Hussein Dey et l’ES Sétif se sont séparés, hier au stade du 20-Août d’Alger, sur un nul vierge, au terme d’une rencontre de niveau assez moyen, comptant pour la 13e journée du championnat de Ligue 1.

D’emblée, l’Entente de Sétif a pris l’initiative du jeu à son compte. Évoluant dans une configuration tactique portée sur le jeu offensive (4-2-3-1 avec un bloc médian), elle a imposé son rythme, variant entre jeu court et jeu long. 8’, Djahnit, bien lancé par Aït Ouameur, rate lamentablement son tir, dans une position idéale pourtant. 18’, le défenseur centrale Obambou reprend de la tête, le coup franc de Haddouche. La balle est passée tout près du cadre. De son côté, le Nasria, évoluant avec un schéma de base pratiquement similaire, mais avec un bloc étiré, n’a pas eu d’autre choix que d’opérer par des contres. Dominé en première période, les poulains de Dziri n’ont eu qu’une seule occasion notable. 21’, Allati, d’un tir au second poteau, oblige Zeghba à se coucher pour sortir le cuir en corner. On a cru alors au réveil des locaux, mais ce ne fut pas le cas. La danger est venu, une fois de plus, de l’Aigle noir. 26’, Merbah s’y prend par deux fois pour bloquer le tir de Djahnit. 30’, la balle de Djahnit est sortie sur la ligne presque par Khiat, alors que le portier était hors du coup. En seconde mi-temps, le jeu s’est un plus équilibré entre les deux teams. L’intensité est montée d’un cran, avec beaucoup de duels, notamment, mais au niveau des occasions, le public du 20-Août est resté sur sa faim. 78’, le keeper du NAHD sort le meilleur de lui-même, pour sortir la balle de Nadji. 87’, Djabou élimine Aribi d’un crochet extérieur, dans la surface, mais son tir est bien capté par Merbah. Côté Nasria, Il n’y a pas non plus eu beaucoup d’occasions de but. À l’exception du tir manqué d’Addadi (90+3), au point de penalty, ou encore les deux occasions litigieuses aux 60’ et 65’, où l’arbitre M. Bessiri aurait pu siffler un penalty, il n’y a pas eu grand- chose à signaler. Un nul qui n’arrange guère les affaires du NAHD, dans une position délicate au classement.

Rédha M.