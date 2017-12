Ligue 1-Mobilis (13e journÃ©e) : Le CS Constantine intraitable

Le CS Constantine a consolidé sa première place en tête de Ligue-1 Mobilis de football, en ramenant une précieuse victoire de son déplacement chez la JS Kabylie (2-1), en match disputé vendredi pour le compte la 13e journée, et ayant vu la JS Saoura conserver sa place de dauphin en battant l'USM El Harrach (1-0), au moment où le DRB Tadjenanet a facilement dominé l'US Biskra (3-1).

La JSK avait ouvert le score par Sadou (27’), mais le CSC a réussi à renverser la vapeur grâce à son buteur-maison, Mohamed Amine Abid, ayant commencé par égaliser à la 66’, avant de revenir à la charge en toute fin de match, pour offrir la victoire à son équipe, en signant un véritable chef-d'œuvre à la 83’. Grâce à cette victoire, le CSC conserve ses quatre longueurs d'avance sur la JS Saoura , deuxième avec 26 points, après avoir dominé l'USM El Harrach (1-0), grâce à son buteur fétiche, Mustapha Djallit, auteur de cet unique réalisation à la 61’.

De son côté, le DRB Tadjenanet a battu l'US Biskra (3-1), alors qu'il avait commencé par concéder l'ouverture du score devant Rachedi (30’), avant de se ressaisir et de renverser la vapeur pendant la première période, d'abord par Demane, ayant égalisé à la 36’, puis par Khaled Abel, ayant donné l'avantage aux Bleu et Blanc (2-1), en transformant un penalty à la 45’+1.

Le nouveau promu, l'US Biskra, n'a pas abdiqué et a tenté de revenir au score, mais Demane est revenu à la charge à l'heure de jeu pour sceller définitivement le succès du DRBT (3-1). Grâce à cette victoire, le DRBT se hisse provisoirement à la 11e place du classement général, ex-aequo avec le NA Hussein Dey, 14 points chacun, au moment où l'USB reste premier club relégable, avec seulement 10 unités au compteur. Battue par le CSC au cours de cette 13e journée, la JSK reste scotchée à la 9e place, qu'elle partage avec l'USM Alger, 15 points chacune, mais l'USMA compte deux matchs en moins.