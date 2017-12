Ligue 2, JSMB et JSMS : DÃ©faite surprise

La treizième journée du championnat de Ligue Deux a apporté des changements considérables au niveau du classement. A commencer par le haut du tableau. Seul le leader a su tirer son épingle du jeu. L'AS Ain M'lila a conforté sa position en infligeant une sacrée correction à la modeste formation de l'A Boussâada, désormais en position de premier relégable. Les protégés de Hadjar se sont imposés, à domicile, par le score fleuve de 5 à 1.

Les réalisations des locaux ont été l'œuvre de Sahbi (2' et 30' sp), Dib (38'), Debbih (68') et Semani (80'). Aich (15') a sauvé l'honneur pour l'ABS, qui a terminé la rencontre à dix après l'expulsion de Hachoud (37'). De son côté, le dauphin a été freiné à Batna. Le CAB et le MOB se sont séparés sur un nul vierge au terme d'une rencontre très disputée. Par ailleurs, la JSM Skikda et la JSM Béjaïa ont été surprises à domicile. Les poulains du coach Gomez se sont inclinés face à une belle équipe de l'ASM Oran. Après avoir ouvert la marque à la demi-heure de jeu par l'intermédiaire de son goleador attitré, Mokhtar, la JSMS s'est fait renversée en seconde période. Khoudja a d'abord remis les pendules à l'heure (55'), avant que Mesmoudi n'offre la victoire aux visiteurs. Les protégés de Zeghdoud ont, par contre, été battus par la coriace formation de CABBA, qui semble reprendre du poil de la bête depuis l'arrivée de Boughrara à la barre technique. A aucun moment de la partie, la JSMB n'a pu dominer son adversaire. Après une première période relativement calme, les visiteurs ont pris l'avantage grâce à un but signé Ladraoui (50'). Ziad (83') s'est ensuite chargé de sceller le sort de cette partie. Les locaux ont réagit tardivement. Le but de Belgherbi (90+2) ne changera rien à la donne. Comme le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres, l'ASO a profité de la situation pour se hisser sur le podium. Les poulains du coach Khezzar ont pris le dessus, à domicile, sur le MCEE (2-1). Les buts de la formation de Chlef ont été inscrits par Benhamla (25') et Melika (68'). Pour rappel, Djabali (67') avait égalisé pour les poulains du nouveau coach Rahmouni, désormais en position de lanterne rouge après cette défaite. L'autre bonne opération du jour est signée Rapid de relizane. Grace à sa victoire étriquée (1-0) face au Widad de Tlemcen, l’équipe du nouvel entraîneur Adjali pointe au pied du podium. Dans le bas du tableau, le Raed de Kouba a enregistré son réveil. Le RCK s'est imposé à domicile face au MC Saida par le score sans appel de 3 - 0. Un succès qui permet aux Algérois de quitter la zone de relégation pour la première fois de la saison.

R. M.