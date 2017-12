Gernot Rohr, entraÃ®neur du Nigeria : Â« Nous sommes dans un groupe intÃ©ressant Â»

Le sélectionneur du Nigeria, Gernot Rohr, a estimé que son équipe a hérité d'un groupe composé d'équipes mieux classées que les Super Eagles et qu'il faudrait bien se préparer pour espérer passer en huitième de finale du mondial 2018. «Nous sommes dans un groupe intéressant avec des équipes mieux classées que nous par la Fifa. Nous devons bien nous préparer pour notre premier match (face à la Croatie). Nous pourrions jouer un match amical face à la Serbie qui possède un jeu comparable et a battu la Grèce en qualifications. En deuxième match, nous aurons l'Islande, une bonne équipe, forte physiquement et qui possède les meilleurs supporters d'Europe», a déclaré Rohr à l'issue du tirage au sort réalisé vendredi à Moscou. «Avec l'Argentine, ce sera plus difficile de les surprendre, car cette très bonne équipe connaît notre jeu maintenant» (le Nigeria a battu 4-2 l'Argentin en match amical à la mi-novembre)», a-t-il ajouté. De son côté, l'attaquant international nigérian, Odion Ighalo, a estimé que les Super Eagles possèdent les moyens de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2018. «C'est un groupe difficile pour nous, mais les autres équipes aussi vont devoir se méfier du Nigeria. On peut sortir de cette poule. On a ce qu'il faut pour sortir du groupe. L'Islande ne va pas se laisser faire après ce qu'ils ont montré à l'Euro, où ils avaient surpris une équipe comme l'Angleterre», a-t-il déclaré.