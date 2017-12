Nabil MaÃ¢loul, entraÃ®neur de la Tunisie : Â« On peut rivaliser avec lâ€™Angleterre Â»

Le sélectionneur de la Tunisie, Nabil Maaloul, a estimé que la Belgique sera le grand favori du groupe G mais les Aigles de Carthage joueront à fond leurs chances pour espérer décrocher une qualification pour le second tour du mondial 2018. «Sans aucun doute, ils (Belgique) sont les favoris du groupe. Leur entraîneur (Roberto Martinez) a un problème de riches. Ils sont clairement les favoris vu ce qu'on a vu ces dernières années. Et pour la deuxième place, je pense honnêtement que nous pouvons rivaliser avec l'Angleterre. La Belgique est l'équipe la plus en forme du moment, mais je pense que nous avons notre chance contre l'Angleterre. Ce sera le match-clé pour nous. Et en cas de résultat positif, nous avons une chance de nous qualifier», a déclaré Maaloul à l'issue du tirage au sort effectué vendredi à Moscou. (Ne jouer que le 5e jour) : C'est la chose la plus importante pour nous. J'ai demandé à Dieu de ne pas nous placer dans le premier groupe à cause du Ramadan qui se terminera le 14-15 juin. Et vous connaissez son importance pour nous musulmans», a-t-il ajouté.