Coupe du Monde 2018 : tirage difficile pour les Africains

Les cinq représentants africains qualifiés pour la Coupe du monde 2018 (14 juin-15 juillet) n'ont pas été gâtés par le tirage au sort effectué vendredi à Moscou. L'Égypte fera face au pays organisateur la Russie, ainsi qu’à l'Uruguay, un sérieux client. Le Maroc tombe dans le groupe du Portugal et de l'Espagne.

Le Nigeria devra notamment jouer contre l'Argentine. La Tunisie aura la Belgique et l'Angleterre sur sa route. Enfin, le Sénégal devra se mesurer à la Pologne entre autres. Les Pharaons, qui vont disputer leur 3e phase finale d'un mondial, ont hérité du groupe A. Les hommes de Hector Cuper affronteront la Russie, pays organisateur qui espère aller loin devant son public. L'Egypte jouera aussi contre l'Arabie saoudite, elle aussi entraînée par un Argentin, Juan Antonio Pizzi. Dernier rival, et non des moindres : l'Uruguay, un adversaire coriace, emmené par les attaquants Luis Suarez et Edinson Cavani.

Les Lions de l'Atlas du Maroc, qui renouent avec le mondial après une longue absence, sont tombés dans un groupe difficile, le groupe B. Les joueurs d'Hervé Renard auront donc le privilège d'affronter le Portugal, champion d'Europe en titre. La défense marocaine devra notamment se méfier du capitaine Cristiano Ronaldo. Le Maroc a déjà affronté le Portugal en 1986. Autre gros client : l'Espagne, impériale en éliminatoires. Avec ces deux pays européens, il faudra être très forts pour accrocher l'une des deux premières places. Dernier adversaire : l'Iran. Dans le groupe D, le Nigeria va affronter l'Argentine. C'est du quasi déjà vu, car les Super Eagles ont déjà joué contre l'Albicelestre en 1994, 2002, 2010 et 2014 et dernièrement en amical. Le Nigeria de Gernot Rohr hérite aussi de l'Islande, novice à ce niveau, et de la Croatie, une nation qui compte plusieurs artistes comme Luka Modric, Ivan Rakitic, Ivan Perisic et Mario Mandzukic. Deux pays européens aussi au programme pour la Tunisie dans le groupe G. Nabil Maaloul et ses hommes devront en découdre avec la Belgique, comme en 2002. Depuis cette époque, les Diables rouges ont beaucoup progressé et ils font figure de sérieux prétendant. La Tunisie jouera aussi l'Angleterre, talentueuse mais imprévisible.

Les Aigles de Carthage ont déjà fait face aux Anglais en 1998. Le Panama complète ce groupe.

Enfin, les Sénégalais retrouvent la Coupe du monde et débuteront dans le groupe H. Les hommes d'Aliou Cissé devront être solides face à la Pologne du buteur infernal Robert Lewandowski. Méfiance aussi avec la Colombie, brillante en 2014. Le Japon est le 4e pays de ce groupe. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les huitièmes de finale.

Le calendrier

Calendrier complet de la Coupe du monde de football (14 juin-15 juillet), dont le tirage au sort a été effectué à Moscou,

vendredi (heures locales, heures GMT) :

• Jeudi 14 juin

(18h00, 15h00) Russie - Arabie Saoudite, à Moscou (Loujniki) .

• Vendredi 15 juin

(17h00, 12h00) Egypte - Uruguay, à Ekaterinbourg

(18h00, 15h00) Maroc - Iran, à Saint-Petersbourg

(21h00, 18h00) Portugal - Espagne, à Sotchi

• Samedi 16 juin

(13h00, 10h00) France - Australie, à Kazan

(16h00, 13h00) Argentine - Islande, à Moscou (Spartak)

(19h00, 16h00) Pérou - Danemark, à Saransk

(21h00, 19h00) Croatie - Nigéria, à Kaliningrad

• Dimanche 17 juin

(16h00, 12h00) Costa Rica - Serbie, à Samara

(18h00, 15h00) Allemagne - Mexique, à Moscou (Loujniki)

(21h00, 18h00) Brésil - Suisse, à Rostov sur le Don

• Lundi 18 juin

(15h00, 12H00) Suède - Corée du Sud, à Nijni Novgorod

(18h00, 15h00) Belgique - Panama, à Sotchi

(21h00, 18h00) Tunisie - Angleterre, à Volgograd

• Mardi 19 juin

(15h00, 12h00) Pologne - Sénégal, à Moscou (Spartak)

(18h00, 15h00) Colombie - Japon, à Saransk

(21h00, 18h00) Russie - Egypte, à Saint-Petersbourg

• Mercredi 20 juin

(15h00, 12h00) Portugal - Maroc, à Moscou (Loujniki)

(18h00, 15h00) Uruguay - Arabie Saoudite, à Rostov-sur-le-Don

(21h00, 18h00) Iran - Espagne, à Kazan

• Jeudi 21 juin

(17h00, 12h00) France - Pérou, à Ekaterinbourg

(19h00, 15h00) Danemark - Australie, à Samara

(21h00, 18h00) Argentine - Croatie, à Nijni Novgorod

• Vendredi 22 juin

(15h00, 12H00) Brésil - Costa Rica, à Saint-Petersbourg

(18h00, 15h00) Nigéria - Islande, à Volgograd

(20h00, 18h­­00) Serbie - Suisse, à Kaliningrad

• Samedi 23 juin

(15h00, 12h00) Belgique - Tunisie, à Moscou (Spartak)

(18h00, 15h00) Allemagne - Suède, à Sotchi

(21h00, 18h00) Corée du Sud - Mexique, à Rostov-sur-le-Don

• Dimanche 24 juin

(15h00, 12h00) Angleterre - Panama, à Nijni Novgorod

(20h00, 15h00) Japon - Sénégal, à Ekaterinbourg

(21h00, 18h00) Pologne - Colombie, à Kazan

• Lundi 25 juin

(17h00, 14h00) Arabie Saoudite - Egypte, à Volgograd

(18h00, 14h00) Uruguay - Russie, à Samara

(20h00, 18h00) Espagne - Maroc, à Kaliningrad

(21h00, 18h00) Iran - Portugal, à Saransk

• Mardi 26 juin

(17h00, 14h00) Danemark - France, à Moscou (Loujniki)

(17h00, 14h00) Australie - Pérou, à Sotchi

(21h00, 18h00) Nigeria - Argentine, Saint-Petersbourg

(21h00, 18h00) Islande - Croatie, à Rostov-sur-le-Don

• Mercredi 27 juin

(17h00, 14h00) Corée du Sud - Allemagne, à Kazan

(19h00, 14h00) Mexique - Suède, à Ekaterinbourg

(21h00, 18h00) Serbie - Brésil, à Moscou (Spartak)

(21h00, 18h00) Suisse - Costa Rica, Nijni Novgorod

• Jeudi 28 juin

(17h00, 14h00) Japon - Pologne, à Volgograd

(18h00, 14h00) Sénégal - Colombie, à Samara

(20h00, 18h00) Angleterre - Belgique, à Kaliningrad

(21h00, 18h00) Panama - Tunisie, à Saransk

• Samedi 30 juin

Huitièmes de finale

(17h00, 14H00) 1er groupe C - 2e groupe D, à Kazan (H1)

(21h00, 18H00) 1er groupe A - 2e groupe B, à Sotchi (H2)

• Dimanche 1er juillet

Huitièmes de finale

(17h00, 14H00) 1er groupe B - 2e groupe A, à Moscou (Loujniki) (H5)

(21h00, 18H00) 1er groupe D - 2e group C, à Nijni Novgorod (H6)

• Lundi 2 juillet

Huitièmes de finale

(18h00, 14h00) 1er groupe E - 2e groupe F, à Samara (H3)

(21h00, 18h00) 1er groupe G - 2e groupe H, à Rostov-sur-le-Don (H4)

• Mardi 3 juillet

Huitièmes de finale

(17h00, 14h00) 1e groupe F - 2e groupe E, à Saint-Petersbourg (H7)

(21h00, 18h00) 1er groupe H - 2e groupe G, à Moscou (Spartak) (H8)

• Vendredi 4 juillet

Quarts de finale

(17h00, 14h00) Vainqueur H1 - Vainqueur H1, à Nijni Novgorod (Q1)

(21h00, 18h00) Vainqueur H3 - Vainqueur H4, à Kazan (Q2)

• Samedi 5 juillet

Quarts de finale

(18h00, 14h00) Vainqueur H7 - Vainqueur H8, à Samara (Q3)

(21h00, 18h00) Vainqueur H5 - Vainqueur H6, à Sotchi (Q4)

• Mardi 10 juillet

Demi-finale

(21h00, 18h00) Vainqueur Q1 - Vainqueur Q2, à Saint-Petersbourg

• Mercredi 11 juillet

Demi-finale

(21h00, 18H00) Vainqueur Q3 - Vainqueur Q4, à Moscou (Loujniki)

• Samedi 14 juillet

(17h00, 14h00) Match pour la 3 place, à Saint-Petersbourg

• Dimanche 15 juillet (18h00, 15H00)Finale, à Moscou (Loujniki).