A lâ€™occasion de la fÃªte nationale de leur pays : Le PrÃ©sident Bouteflika fÃ©licite le prÃ©sident des Ã©mirats arabes lâ€™Ã©mir dâ€™Abou Dhabi et son homologue laotien

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au président de l’État des Émirats arabes unis, Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyane, à l’occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il a salué le niveau «privilégié» des relations entre les deux pays à tous les plans et dans tous les domaines, soulignant son attachement à continuer d’œuvrer pour les promouvoir davantage. «Il m’est particulièrement agréable, au moment où l’État des Émirats arabes unis célèbre le 46e anniversaire de sa glorieuse fête nationale, de vous présenter, ainsi qu’au peuple émirati frère, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, mes chaleureuses félicitations accompagnées de mes vœux les meilleurs, priant Dieu Tout-Puissant de vous accorder santé et bien-être, et davantage de progrès et de prospérité à votre peuple sous votre direction éclairée», écrit le Président Bouteflika. «Je saisis cette heureuse occasion pour saluer le niveau privilégié des relations algéro-émiraties à tous les plans et dans tous les domaines, et vous dire mon attachement à continuer d’œuvrer pour promouvoir davantage la coopération bilatérale au mieux des aspirations de nos deux peuples frères à plus de progrès», ajoute le Chef de l’État. «Tout en vous réitérant mes félicitations, je prie Dieu Tout-Puissant de guider vos pas pour le bien du peuple émirati et de notre nation arabo-musulmane», conclut le Président Bouteflika. (APS)

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de vœux au prince héritier d’Abu Dhabi, commandant en chef adjoint des forces armées, Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyane, à l’occasion de la célébration du 46e anniversaire de la fête nationale de son pays, dans lequel il a salué les progrès et le développement qu’a connus l’État des Émirats arabes unis dans plusieurs domaines. «Il m’est agréable, au moment où vous célébrez le 46e anniversaire de la création de l’État des Émirats arabes unis, de m’adresser à votre Altesse et de partager avec vous cette joie et la fierté des réalisations grandioses accomplies par le peuple émirati frère dans tous les aspects de la vie», a déclaré le Président de la République. «Ces progrès incontestables, poursuit le Chef de l’État, sont le fruit du travail sérieux, de l’ambition et du génie de la Direction clairvoyante et sa politique éclairée, dont les bases ont été jetées par votre père, le regretté Cheikh Zayed Ben Soltane, que Dieu ait son âme», a souligné le Chef de l’État. «Je saisis cette occasion pour adresser au peuple émirati frère, mes cordiales félicitations et mes vœux les meilleurs de davantage de progrès et de prospérité, priant le Tout-Puissant de vous préserver et de vous combler de ses bienfaits et d’apporter au peuple émirati davantage de paix, de sécurité et d’épanouissement», a conclu M. Bouteflika.



Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue de la République démocratique populaire du Laos, Borachit Boungnang, à l’occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réitéré son entière disponibilité à œuvrer, de concert avec lui, au raffermissement des liens d’amitié et de coopération existant entre les deux pays. «Il m’est agréable, au moment où votre pays célèbre sa fête nationale, de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens, et en mon nom personnel, mes chaleureuses félicitations, accompagnées de mes vœux les meilleurs de santé et de bonheur pour vous-même et davantage de progrès et de prospérité pour votre peuple ami», écrit le Président Bouteflika dans son message. «Je saisis également cette heureuse occasion, pour me féliciter des liens traditionnels d’amitié et de solidarité qui unissent nos deux pays et vous réaffirme mon entière disponibilité à œuvrer, de concert avec vous, à leur affermissement, au service de nos deux peuples», a ajouté le chef de l’État. (APS)