Commentaire : Temps modernes ?

Tapi dans des caves ou dans des camps de fortune, l’esclavage n’a jamais cessé d’exister depuis la nuit des temps. L’humanité a feint pour un temps oublier cette tare qui relève de la nature humaine, jusqu’à la diffusion par la chaîne CNN d’une vente d’esclaves en Libye. Le monde s’est réveillé horrifié et s’est soudain rappelé que ce fléau sévit bel et bien toujours dans plusieurs pays du monde, sous différentes formes. On déterra alors les chiffres établis conjointement par l’Organisation internationale du Travail (OIT) et la Walk Free Foundation, en partenariat avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) : 45 millions de personnes dans le monde étaient victimes d’esclavage moderne en 2016. Les nouvelles pratiques inavouables des passeurs de migrants ont remis sur le billard, la question de l’asservissement de l’homme par l’homme sous différentes formes. Le spectre se déploie et englobe migrants, ouvriers agricoles, travailleurs du bâtiment, souvent sous-payés et confinés contre leur gré. Les statistiques mettent en exergue l’esclavage moderne des femmes qui représente 71% du total, soit 29 millions de personnes. Les enfants, quant à eux, représentent un quart des victimes d’esclavage. Selon l’OIT, environ 152 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans étaient contraints au travail, en 2016. D’un point de vue géographique, l’Asie occupe la première marche. «Sur plus de 45 millions d’esclaves dans le monde, 62% vivent en Asie-Pacifique, selon le rapport de 2016. Viennent ensuite l’Afrique (23%), l’Europe et l’Asie centrale (9%), l’Amérique (5%) et les pays du Golfe (1%).» Ces chiffres sont toutefois à relativiser, précise-t-on dans l’étude, en raison de la difficulté à trouver des chiffres fiables, notamment dans les pays arabes et en Amérique. «L’Inde occupe une triste première place mondiale, avec plus de 18 millions de victimes. Le pays est confronté à diverses formes contemporaines d’esclavage : travail forcé, travail des enfants, prostitution, mendicité forcée, ainsi que les mariages forcés — plus de la moitié des Indiennes se marient avant l’âge de 18 ans. Le pays est suivi par la Chine (3,39 millions), le Pakistan (2,13 millions) et le Bangladesh (1,53 million)», précise ladite étude qui considère également «la Mauritanie en première position mondiale par le taux d’esclavage, qui touche 4% de la population. On y pratique, notamment l’esclavage «traditionnel», où l’on peut vendre et acheter des êtres humains». En Afrique, les conflits armés favorisent l’esclavage vu les nombreux cas d’enfants soldats engagés de force. La servitude domestique et le travail forcé dans l’agriculture comme en République du Congo, la Côte d’Ivoire compte 144.000 esclaves et le Sénégal 80.000. En Europe, l’asservissement prend des formes plus sournoises, surtout avec l’arrivée de vagues de migrants endettés et livrés à des entreprises ou à des particuliers peu scrupuleux, comme en Roumanie, en Grèce, en Italie, à Chypre et en Bulgarie.

Rares sont les régions du monde où les pays qui peuvent se targuer d’avoir éradiqué complètement l’esclavage, ce fléau qui prend mille et un visages aux fins d’exploiter à moindre coût un être humain démuni de ses droits les plus élémentaires. Pratique séculaire qui a apparemment la dent dure et de beaux jours devant elle.

Kamel Morsli