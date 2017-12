Mohamed Tayebi Larbi : lâ€™Hommage de Sidi Bel AbbÃ¨s

Un vibrant hommage a été rendu au moudjahid Mohamed Tayebi Larbi, ancien membre du Conseil de la révolution et de la révolution agraire, mardi à l’École de police qui d’ailleurs porte son nom, pour avoir assuré dans le passé la direction de cette institution de la Sûreté nationale.

À l’initiative de Machaâl Echahid, de concert avec la Direction générale de la Sûreté nationale, la rencontre destinée aux stagiaires de cet établissement se voulait une gratitude pour l’esprit de sacrifice du militant et rappeler ses qualités de gestionnaire et d’homme politique ayant brillé par son obligation de réserve en signe de fidélité à une ligne de conduite et d’un choix émanant de ses profondes convictions. Ses anciens compagnons, encore en vie, se souviennent de ce militant de la première heure qui a dirigé la zone 5, de la Wilaya V, avant d’occuper plusieurs postes à responsabilités après l’indépendance : directeur de la Sûreté nationale, ambassadeur, membre du bureau politique et ministre, en faisant valoir constamment l’intérêt de la nation. Issu de la tribu des Mehadja, Si Larbi s’est attelé toujours à être conforme à cette authenticité rurale où les valeurs de solidarité et d’union guidaient les comportements. «Nous avons tenu à rendre hommage à ce valeureux moudjahid, à l’occasion du 20e anniversaire de sa mort, et se concentrer même brièvement sur son parcours, pour inculquer, aux générations montantes, l’esprit de sacrifice et le sens de la responsabilité de Novembre, cette référence de la nation», devait préciser le président de Machaâl Echahid, Abbad Mohamed, avant d’insister sur le travail de mémoire à réaliser pour la préservation des repères de notre peuple. Cette notion de mémoire a été justement le thème central de la conférence animée par le Dr Mohamed Lahcen Zghibi qui a fait une large rétrospective sur l’histoire du pays et la lutte de son peuple contre le joug colonial. «Cette mémoire, a-t-il souligné, doit prévaloir dans le temps et l’espace, pour constituer la référence et accompagner l’évolution des générations.» Autant d’axes liés au développement du mouvement nationaliste et du déclenchement de la Révolution exposés par l’orateur qui devait situer l’impact de cette lutte dans la libération de toute l’Afrique, pour ensuite aborder la création de la police algérienne jugée comme étant le prolongement de l’organisation de la Révolution. Une police encadrée durant les premières années de l’indépendance par des moudjahidine. La modernisation de cette instance, aujourd’hui honorée par les organismes internationaux, constitue un modèle d’efficacité dans la lutte contre le terrorisme, entre autres, et la criminalité en général. Une cérémonie a été ensuite organisée en l’honneur de la famille du regretté moudjahid Mohamed Tayebi Larbi.

A. Bellaha