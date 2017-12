CrÃ©Ã©e le 1er dÃ©cembre 1961 : Lâ€™APS fÃªte son 56e anniversaire

L’agence Algérie Presse Service (APS) célèbre ce vendredi le 56e anniversaire de sa création, marqué cette année par le lancement d’une nouvelle plateforme rédactionnelle moderne pour se mettre au diapason des mutations que connaît le secteur de l’information et de la communication. Au lendemain de sa création le 1er décembre 1961, l’agence nationale s’est fixée comme objectif d’être le porte-drapeau de la Révolution algérienne sur la scène médiatique internationale avant de s’engager, après l’indépendance du pays en 1962, dans la bataille de reconstruction de l’Etat aux différents plans politique, économique, social, culturel et sportif en se dotant des moyens nécessaires pour l’accomplissement de cette mission. Pour s’inscrire dans un processus de modernisation de ses équipements et de formation de son personnel et s’affirmer comme média de référence diffusant des informations complètes et de qualité, déclinées sur plusieurs supports, l’agence s’est donnée les moyens en vue de répondre aux exigences des nouvelles technologies de l’information et de la communication, marquées par l’apparition de nouveaux médias et l’influence grandissante des réseaux sociaux. Dans ce contexte, l’APS s’est dotée en mars dernier d’une nouvelle plateforme rédactionnelle qui permet de gérer tout le processus de production de l’information (texte et multimédia) au profit de ses abonnés. Elle dispose d’une douzaine de sites d`informations (un site généraliste en arabe, en français et en anglais, en plus d’un site en tamazight et 8 sites consacrés aux régions de l’Est, de l’Ouest, du Centre et du Sud du pays). Elle ambitionne, d’autre part, de créer une web TV pour renforcer davantage ses missions de service public. L’agence qui avait démarré son activité avec des moyens rudimentaires et un personnel réduit, compte actuellement un effectif de près de 460 employés dont près de 300 journalistes, photographes, techniciens de l’audiovisuel et traducteurs. Elle dispose aussi d’une douzaine de bureaux à l’étranger. En outre, l’APS dispose d’un support audiovisuel qui lui permet de diffuser des capsules vidéo traitant de l’actualité, ainsi que des reportages et des interviews. L’agence nationale a également investi les réseaux sociaux sur lesquels sont partagés des articles, photos ainsi que des reportages vidéos. (APS)