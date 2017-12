Aviation militaire : PÃ©rennitÃ© et professionnalisme

Les intervenants à la cérémonie de commémoration du 60e anniversaire de la coopération algéro-russe dans le domaine de l’aviation militaire ont mis en exergue, jeudi à Alger, la progression au fil des ans de l’Armée nationale depuis la récupération de souveraineté nationale en 1962. Au Musée central de l’Armée, ils ont précisé que le domaine de l’aviation militaire algérienne se distingue par «la pérennité et le professionnalisme».

Au nom du Général de Corps d’armée, vice ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, le général-major, Abdelkader Lounes, commandant des Forces aériennes, a précédé à l’inauguration d’une exposition itinérante d’archives, elles relatent les relations historiques entre Alger et Moscou.

La cérémonie a eu lieu en présence de l’ambassadeur de la Fédération de Russie en Algérie, Igor Belyaev, le chef de la mission militaire de Russie à Alger, ainsi que des cadres supérieurs de l’aviation militaire des deux pays.

Dans son allocution d’ouverture, le commandant des Forces aérienne a mis en lumière les différentes étapes de la coopération algéro-russe dans le domaine de l’aviation militaire depuis 1957. Pour sa part, l’ambassadeur de Russie à Alger, a présenté une intervention dans laquelle il a mis l’accent sur les bonnes relations de coopération entre les deux pays. A cette occasion, un film documentaire sur l’histoire des forces aérienne algérienne a été projeté. Tout comme un second film documentaire retraçant les efforts du Haut commandement de l’ANP pour la modernisation des forces aériennes.

Les présents ont aussi visité une exposition de photographies inédites. Il est à noter que cette exposition, organisée au Musée central de l’armée jusqu’au 9 décembre prochain témoigne du niveau des relations entre les deux pays. Elle constitue une opportunité pour faire connaître au grand public l’importance de cette coopération entre l’Algérie et la Russie, notamment dans le domaine de l’aviation militaire. Cette exposition sera abritée par le Centre d’information territorial de Blida de 14 au 18 décembre et du 25 au 29 du même mois au Centre d’information territorial d’Oran. A la fin de la conférence, des cadeaux symboliques ont été offerts aux anciens cadres de l’aviation militaire des deux pays.

Hichem Hamza