Violence Ã  lâ€™ Ã©gard des femmes : Vers une stratÃ©gie intersectorielle

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a fait état de l’élaboration en cours d’une stratégie, en partenariat avec tous les secteurs concernés, visant à sensibiliser les femmes victimes de violence à l’importance de dénoncer leurs agresseurs.

Intervenant, jeudi dernier, lors d’une rencontre à Alger à l’occasion de la journée internationale de Lutte contre la violence à l’égard des femmes célébrée chaque année le 30 novembre au Centre National de Formation des Personnels Spécialisés (CNFPS), sur le thème «nous sommes tous concernés par la lutte contre toutes les formes de violence», la ministre fait savoir que depuis le début de l’année, près de 10.000 femmes, exactement, 9.526, victimes de violence ont été prises en charge aux niveaux des structures relevant du ministère de la Solidarité «néanmoins comme chacun le sait, les chiffres avancés par les différents services traitant de la violence faite aux femmes ne reflètent pas la réalité», a-t-elle indiqué.

Mme Eddalia a fait remarquer dans ce sens que de nombreuses femmes victimes de violence ne déposent pas plainte et ne recourent pas à la justice en raison de facteurs socioculturels, faisant remarquer, également que dans la plupart des cas, les agresseurs sont des membres de la famille et des proches, donc très peu possible de les dénoncer sans toucher à l’intégrité de la cellule familiale et en être mis au ban.

Dans cette optique, elle a affirmé que les différents mécanismes mis en place par les pouvoirs publics ont abouti à l’instauration d’un «climat de dialogue» afin de réduire le phénomène de la violence. «L’élimination de la violence à l’égard des femmes fait partie d’une démarche globale initiée par le Président de la République», a-t-elle dit.

Elle a rappelé, dans ce sens les efforts consentis visant à lutter contre la violence aux femmes et les pas franchis par l’Algérie qui a introduit depuis 2015, des dispositions coercitives dans le code pénal et ratifié le protocole de Maputo en septembre 2016.

De son côté, le coordinateur résident du système des Nations unies en Algérie, Eric Overvest, a estimé que «la cessation des violences faites à l’encontre des femmes ne peut pas se réaliser sans une forte volonté politique, des moyens financiers plus importants et conséquents ainsi qu’une action coordonnée entre les services concernés ».



8.000 plaintes sont déposées par des femmes chaque année



«Il est temps que ce triptyque soit opérationnel dans tous les pays du monde pour réduire ces chiffres de violence qui ne baissent pas suffisamment», a-t-il dit.

M. Overvest a souligné que 144 sur 195 pays ont inscrit l’égalité entre les deux sexes au cœur de leur Constitution et que deux tiers des pays ont une loi qui criminalise la violence des femmes. Cependant, une femme sur trois, soit 35% des femmes dans le monde sont victime de violences physiques et sexuelles «Sur les 21 millions victimes de trafic humain, 4,5 millions sont victimes de violence sexuelle», a-t-il indiqué.

Il a noté, dans ce sillage, que les femmes et les filles migrantes sont particulièrement exposées à la violence notamment à la violence sexuelle. «Dans la communauté d’accueil des obstacles juridiques, linguistiques, économiques et sociaux peuvent rendre ces femmes plus exposées à la violence et à l’exploitation surtout pour celles qui sont dépourvues de document ou qui dépendent de leur proche ou d’un employeur», a-t-il expliqué.

Il a plaidé pour le renforcement de la mise en œuvre des conventions internationales relatives à promotion de l’égalité des femmes et des hommes.

Pour Mme Imane Hayef, coordinatrice nationale du programme ONU-Femmes, la lutte contre la violence est l’affaire de tous que ça soit personnalités politiques, intellectuelles, les mosquées et les médias «ils sont tous appelés à forte une mobilisation pour la lutte contre la violence».

Maître Fatma-Zohra Benbrahem a jugé urgent de briser les tabous et d’améliorer la base de connaissances sur la violence à l’égard des femmes à travers la production et la collecte de données. Ceci afin de mieux cerner les situations vulnérables des femmes et des enfants pour apporter des réponses adaptées.

Il y a lieu de souligner que les services de la Sûreté nationale ont recensé pas moins de 7.500 plaintes déposées par des femmes violentées lors des neuf premiers mois de l’année 2017. La moyenne des dépôts de plainte tourne autour de 8.000 annuellement depuis 2012, et 52% de ces plaintes sont dues à des violences physiques. Il faut attirer l’attention aussi que 10% seulement des femmes victimes de violence déposent plainte alors que 40% n’osent même pas en parler.

Ont pris part à cette journée fort intéressante en détails et en chiffres, des parlementaires, des représentants des départements ministériels, des organes et des institutions concernées, des associations ainsi que des représentants d’agences onusiennes, des professeurs d’université et des chercheurs.

Sarah A. Benali Cherif

L’aide de l’état aux familles démunies a permis de réduire le phénomène de l’abandon des parents

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a affirmé que l’aide octroyée par l’Etat aux familles démunies qui continuent à prendre en charge leurs parents, a permis de faire baisser le nombre des pensionnaires des centres pour personnes âgées.

«Les familles de parents démunis qui continuent à prendre en charge ces derniers bénéficient de l’aide matérielle et psychologique ainsi que d’un accompagnement médical du ministère de la Solidarité nationale, ce qui a permis de faire baisser le nombre de pensionnaires des différents centres pour personnes âgées», a-t-elle déclaré à la presse. La ministre s’exprimait en marge d’une cérémonie de célébration du Mawlid Ennabaoui, organisée au centre d’accueil des personnes âgées de Bab-Ezzouar ayant réuni des pensionnaires de cet établissement et ceux de Dely-Ibrahim, Sidi Moussa, en plus d’enfants sourds-muets relevant du centre spécialisé de Rouiba. Mme Eddalia a ajouté que son département œuvrait à «réinsérer les catégories des personnes âgées au sein de leurs milieux familiaux à travers un travail de médiation et de sensibilisation mené par des groupes pluridisciplinaires installés au niveau des directions de l’Action sociale et de solidarité de wilaya (DAS)».

Le ministère de la Solidarité «accompagne matériellement les familles n’ayant pas les moyens de prendre en charge leurs parents», a-t-elle assuré, considérant que cela «ne doit pas être un justificatif pour leur abandon». La démarche du ministère de la Solidarité «a permis, jusque-là, de faire réinsérer une quarantaine de parents abandonnés dans la seule wilaya d’Alger», s’est félicitée la ministre, tout en exprimant son souhait de voir les valeurs de solidarité envers les catégories sociales en détresse se renforcer et se consolider davantage. (APS)