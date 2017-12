Rencontre dâ€™affaires algÃ©ro-qatarie, lundi, Ã  Alger : Le secteur privÃ© mis en avant

Organisée par la «Banque Qatar de développement», une réunion d'affaires regroupant des entreprises algériennes et qataries du secteur privé se tiendra, ce lundi, à l'hôtel El-Aurassi. L’initiative inscrite dans le sillage des accords et mémorandums d’entente signés entre les deux parties portant sur l’intensification et la diversification de la coopération économique bilatérale, vise l'encouragement et la promotion des échanges commerciaux entre l'Algérie et le Qatar, de même qu’elle donnera l’occasion aux opérateurs nationaux d'identifier les opportunités pour d’éventuels placements de leurs produits sur le marché qatari. Une orientation qui s’impose pour le pays dans cette phase de transition de son économie basée sur la stimulation des exportations hors hydrocarbures. Des rencontres de mise en relation d'affaires avec une vingtaine d'entreprise qataries participantes à cet événement sont prévues, à cet effet, en marge de cette rencontre, annonce la Chambre algérienne de commerce et d’industrie. Il s’agira pour les deux communautés d’affaires d’explorer les voies et moyens de développement des relations économiques et, les perspectives de lancement de projets de partenariat. Les Qataris qui sont présents dans différents secteurs, notamment la sidérurgie, l’énergie et les mines, la pétrochimie, la téléphonie mobile, entendent densifier leurs investissements en Algérie à la faveur de la conjoncture et des mutations opérées au niveau de la législation régissant le climat des affaires. Les deux pays qui œuvrent sans cesse au renforcement du cadre de la coopération et à son élargissement à d’autres domaines, en l’occurrence, les transports, la chimie, l’industrie pharmaceutique et, le tourisme, aspirent ainsi à de meilleures performances en matière d’échanges et de partenariat. Un objectif retenu à l’occasion de la 6e session de la haute commission mixte algéro-qatarie, qui s’est déroulée, fin 2016, à Alger. Les officiels, algériens et qataris, avaient exprimé, pour la circonstance, ce besoin de multiplier les rencontres entre les investisseurs des deux pays. Aussi, la décision portant relance du conseil d’affaires bilatéral, prise en marge de la session d’Alger, est censée donner une réelle impulsion au partenariat économique et ouvrir de nouvelles perspectives de coopération, notamment pour les opérateurs du secteur privé.

D. Akila