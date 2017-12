MarchÃ© publicitaire : NÃ©cessitÃ© dâ€™une AutoritÃ© de rÃ©gulation

Quelle place pour la communication extérieure dans l’économie de demain ? Quels sont les atouts des annonceurs pour s’insérer dans le tissu social et économique ? La confiance a-t-elle une place quand on parle de business ? Ce sont entre autres les problématiques débattues hier par les experts à l’ouverture des 11es journées euromaghrébines de la communication publicitaire, tenues à l’hôtel El-Aurassi à Alger. Dans son intervention, M. Mourad Hadj Said, Pdg de AD Display relève que les investissements dans le marché publicitaire sont estimés à 100 millions de dollars, lui permettant d’évoluer vers le haut. La concurrence est de plus en plus accrue. Mais, déplore-t-il, «c’est à l’international que l’Algérie fait face à une concurrence déloyale». Devant une telle situation, le conférencier ne voit pas de salut sans la mise en place d’une Autorité de régulation de toutes les activités liées à la publicité, laquelle s’érigera en garde-fou qui sera de rempart à ce genre de pratiques. Répondant aux questions, le conférencier rejette en bloc les thèses de l’existence d’anarchie dans le marché publicitaire. Explicite il dira qu’«on ne peut pas placer un panneau publicitaire sans un appel d’offres». Et reconnait, d’autre part, que la publicité mensongère est «incontrôlable», précisant que les experts doivent s’y mettre distinguer, pour la publicité, le bon grain de l’ivraie.

Mais cette multitude d’affichages publicitaires n’est-elle pas une agression à l’environnement ? «Que nenni», répond M. Hadj Said, ajoutant que l’affichage est réglementé, notamment dans les grandes villes. A propos de la taxe publicitaire, l’orateur rappelle l’existence des services de contrôle, relevant au passage l’absence d’égalité de chances entre opérateurs. De son côté, M. Rachid Hessas de RH International communication dira, de prime abord, que pour réussir dans ce monde de la communication publicitaire, il va falloir une «identification des acteurs qui évoluent en son sein afin de favoriser une concertation continue au service du développement de l’activité dans le sens des intérêts des opérateurs, des annonceurs et des consommateurs». La communication publicitaire, ajoute-t-il, peut trouver sa place au sein des autres activités, en contribuant au service de la collectivité nationale et au-delà, à une échelle régionale élargie, à la réalisation d’un bonheur social commun.



Intentions d’investissement nulles des agences internationales



D’autre part, M. Hessas indiquera que la publicité n’a pas seulement un rôle économique, elle contribue aussi à «révéler ou mettre en valeur des modes de consommation qui sont, eux aussi, structurels à l’organisation sociale». Ces modes de consommation sont à leur tour «une représentation des réalités sociales, des besoins et des aspirations». Si la vocation économique de la publicité est confirmée, elle doit être «profondément réorientée». A ce sujet, l’orateur indique que la publicité constitue un «rouage de l’économie et participe puissamment à son développement», «impose des marques, leur permet d’évoluer et les met en relation avec le consommateur». A ses yeux, les résultats de la communication publicitaire se font sentir au niveau de «l’accroissement de la consommation, de la production (pour répondre à de nouveaux besoins), de l’emploi et de l’économie en général». Mais l’impact des investissements publicitaires —media et hors media— sur la croissance y est démontré au travers des conclusions issues de l’observation de quatre mécanismes acceptés par la majorité des économistes et reconnus comme facteurs de dynamisation de la croissance économique : la consommation, l’innovation, la concurrence, l’effet de levier sectoriel.

Avec les perspectives qu’offre aujourd’hui le marché publicitaire et pour peu que le rythme de croissance du secteur se maintienne durant les 15 prochaines années, «il est probable de le voir atteindre le milliard de dollars, avec une position de leader dans la région». Une réalité qui «risque d’attirer beaucoup de prédateurs, alors que le secteur a besoin d’investisseurs». M. Hessas regrette que de «nombreuses agences internationales se taillent la part du lion en Algérie, et dont les intentions d’investissement sont nulles».

Et met en garde contre des «dérives économiques qui pourraient faire, si ce n’est fait, que la majeure valeur économique d’un secteur «se retrouve captive d’opérateurs sans scrupules dont le seul souci est d’engraisser des entités multinationales, dont l’Algérie ne veut pas». Au 2e jour de cette rencontre, Xavier Dordor, directeur général de CBNews a indiqué que la communication publicitaire «favorise l'innovation, la création de nouveaux produits de service et contribue à la création d'emplois de qualité». Et plaide pour une «industrie de la communication forte basée sur la confiance entre l'annonceur et le destinataire».

Fouad Irnatene