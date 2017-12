recensement des besoins dâ€™emploi du marchÃ© : Un fichier national en cours dâ€™Ã©laboration

Le ministre de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, a annoncé, jeudi à Ain Témouchent qu’un fichier national est en cours d’élaboration pour recenser les besoins du marché économique en matière de création d’activités dans le cadre des mécanismes de soutien de l’Etat aux différents dispositifs de l’emploi.

Lors de sa visite d’une micro-entreprise versée dans la production de la glace artificielle au niveau du port de Bouzadjar, financée au titre du dispositif de l’ANSEJ, le ministre a indiqué que la caisse nationale d’assurance-chômage (CNAC) et l’ANSEJ et autres agences locales de l’emploi sont tenues de collaborer avec les collectivités locales pour élaborer un fichier national recensant les besoins du marché économique en matière d’emplois au niveau de toutes les communes, des villages et zones éloignées. Le ministre a appelé, lors de sa visite dans la wilaya de Ain Témouchent dans le cadre de la clôture de la caravane de l’entreprenariat des jeunes lancée officiellement le 1er novembre à partir de Batna, à dynamiser les activités des comités de wilayas de promotion de l’emploi qui doivent jouer un grand rôle dans la coordination du travail entre différents secteurs, a-t-il estimé.

Ce fichier permettra d’initier et de dynamiser diverses activités économiques au titre des dispositifs de soutien fournis par l’Etat qui s’adaptent aux spécificités de chaque région et à ses besoins économiques comme il permettra d’éviter des activités en situation de saturation. Il s’agit d’une nouvelle vision de diversification des activités productives, a ajouté M. Mourad Zemali. Par ailleurs, en inspectant le projet d’une micro-entreprise d’élevage de vaches laitières dans la commune d’El Malah, le ministre a assuré que le programme du gouvernement, issu du programme du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, confirme le maintien des dispositifs de l’emploi et accorde plus d’avantages.

En discutant avec le gérant de la micro-entreprise, Mourad Zemali a souligné que la loi de finances 2018 prévoit la réduction des taxes sur les prix des fourrages et ce dans le but d’encourager et soutenir les acteurs de cette filière et confirme le soutien continu de l’Etat à cette activité productive.