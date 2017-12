Crise Libyenne : AccÃ©lÃ©rer la solution politique

action coordonnée impliquant toutes les parties prenantes concernées, en particulier l’UA, les Nations Unies, l’UE et la Ligue des états arabes.

Les travaux du 5e sommet Union africaine-Union européenne ont pris fin, jeudi après-midi, par l’adoption, notamment d’une Déclaration commune sur la situation des migrants en Libye. Les dirigeants africains et européens sont convenus d'une résolution durable de la question des migrants africains, soulignant que cette question est «étroitement liée à la prise en considération des causes profondes du phénomène et requiert une solution politique à la crise persistante en Libye». Ils ont exprimé leur «ferme détermination à travailler de concert, pour mettre immédiatement fin à ces pratiques criminelles et assurer le bien-être des migrants et des réfugiés, et sont convenus de mener une vaste campagne de sensibilisation des jeunes aux périls liés à ces périples dangereux, aux réseaux de trafic, ainsi qu’à la question des réfugiés».

Les dirigeants des deux continents ont souligné «la nécessité impérative d'une action coordonnée impliquant toutes les parties prenantes concernées, en particulier l’UA, les Nations unies, l'UE et la Ligue des États arabes, afin d'accélérer la solution durable à la crise», ajoutant que les dirigeants des deux continents se sont engagés à «transmettre un message commun et cohérent». Ils se sont engagés aussi à «travailler en collaboration avec l'UA, l'ONU, l'UE, le gouvernement libyen et les pays d'origine et de transit, et à utiliser les voies et moyens nécessaires pour faire avancer considérablement cette initiative, tout en continuant de s'assurer, auprès des organisations internationales, que la réinstallation volontaire soit possible pour ceux qui en ont besoin, que ce soit dans les pays d'origine ou dans des pays tiers». Les dirigeants africains et européens ont, en outre, souligné «la nécessité impérieuse d'améliorer les conditions des migrants et des réfugiés en Libye, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour leur fournir l'assistance appropriée et faciliter leur rapatriement volontaire dans leurs pays d'origine, et de trouver des solutions durables au problème des réfugiés».

À cet égard, ils ont souligné «la nécessité, pour toutes les parties prenantes libyennes, de faciliter l'accès des organisations internationales et des fonctionnaires consulaires des pays d'origine».

UA-UE : les dirigeants favorables à une nouvelle approche économique



Les dirigeants africains et européens, réunis mercredi et jeudi à Abidjan (Côte d’Ivoire), dans le cadre du 5e sommet Union africaine-Union européenne, sont favorables à l’instauration d’une nouvelle approche économique entre les deux continents pour l’établissement d’un partenariat économique durable, équilibré et équitable. Lors d’une conférence de presse, organisée jeudi à l'issue de ce sommet, le président guinéen, Alpha Condé, dont le pays assure la présidence actuelle de l’Union africaine (UA), a assuré que l’Afrique était décidée à «prendre son destin en main», évoquant, notamment le volet économique, indispensable pour le développement du continent. M. Condé a affirmé que lors de discussions «franches» avec les Européens durant ce sommet, il a été convenu d’ouvrir une «nouvelle page de partenariat» entre les deux continents, avec l’intensification des efforts et des investissements «d’égal à égal» en faveur de l’Afrique. Il a ainsi considéré que la coopération entre l’Afrique et l’Europe ne devrait plus reposer sur les aides et les contributions, mais plutôt sur les investissements et des partenariats gagnant-gagnant permettant à chacune des deux parties de tirer profit des points forts de l’autre et d'être complémentaires pour l’intérêt des deux continents. Pour sa part, le président de la commission européenne, Jean-Claude Juncker, a souligné qu’entre l’Afrique et l’Europe, les relations économiques doivent s’établir sur la base d’un partenariat d’égal à égal, profitables aux deux parties à travers des investissements majeurs, susceptibles de développer le continent africain et de servir également l’intérêt de l’Europe.

Il a, à cet effet, rappelé que l’Europe avait décidé de consacrer un plan d’investissements de plus de 44 milliards d’euros en Afrique d’ici 2020, précisant que c’est aux dirigeants africains et opérateurs de choisir les domaines qui peuvent accueillir ces investissements. Pour sa part, le président du Conseil européen, Donald Tusk, a affiché la volonté de l’Europe d’intensifier ses investissements en Afrique dans un cadre de partenariat durable et équilibré, permettant d’assurer le développement et la prospérité des deux continents.



Un accord fixant les priorités et les objectifs de chacun



De son côté, le président du Parlement panafricain, Roger Nkodo Dang, a indiqué que l’UA est une entité juridique, au même titre que toute autre entité juridique régionale ou continentale, et peut, de ce fait, discuter du partenariat de toute l’Afrique avec les autres unions, surtout en ce moment où le monde est multipolaire. À cet effet, M. Dang a insisté sur la nécessité de définir la manière avec laquelle l’UA et l’UE doivent établir leur partenariat, soulignant que le renforcement du dialogue et des négociations entre les deux continents permettront de trouver un accord fixant les priorités et les objectifs de chacun. Une vision partagée par le président du Parlement européen, Antonio Tajani, qui a affirmé que les pays européens et africains devraient changer leur approche qui ne doit plus reposer sur l’aide au développement, mais sur un partenariat d’égal à égal avec des investissements massifs axés sur le développement des personnes et de l’économie réelle pour développer le continent africain. C’est dans cet objectif que le président ivoirien, Allassane Ouattara, a appelé les pays européens à accroître leurs investissements en Afrique, notamment dans les infrastructures, l’énergie et le numérique. C'est ainsi que dans leur déclaration finale, couronnant les travaux de ce sommet, les dirigeants africains et européens se sont engagés à intensifier leurs efforts conjoints pour promouvoir la transformation économique et le développement durable en Afrique. Ils se sont alors engagés à mobiliser les ressources financières et techniques nécessaires pour soutenir les projets prioritaires communs, en utilisant des instruments et mécanismes intégrés, dans le contexte de la relation unique entre l’Afrique et l’UE, notamment en termes d’échanges commerciaux et d’investissements. Les investissements prévus en Afrique sont destinés, notamment aux secteurs de l’agriculture, l’agro-industrie, l’industrie, les énergies renouvelables ainsi que le numérique. (APS)