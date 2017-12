Apn : Questions orales Ã  trois ministres

L’Assemblée populaire nationale a repris jeudi ses travaux en séance plénière, présidée par M. Said Bouhadja et consacrée aux questions orales. Les préoccupations des députés ont concerné principalement les secteurs de l’Habitat, de l’urbanisme et de la ville, l’Enseignement supérieur et la Recherche scientifique, ainsi que celui de la Culture.

LPP : «La baisse des prix n’est pas à l'ordre du jour»

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a précisé que les prix du Logement Public promotionnel (LPP) ne peuvent être revus à la baisse, car il s'agit d'une formule commerciale destinée à une certaine catégorie.

Lors d'une séance consacrée aux questions orales à l'Assemblée populaire nationale (APN), le ministre a précisé que la révision des prix du LPP n'est pas à l'ordre du jour, étant une formule purement commerciale, indiquant que son mode de paiement ne peut être le même que celui du logement de type location-vente (AADL).

«Les facilités dont ont bénéficié les souscripteurs de la formule AADL ne peuvent être accordées aux souscripteurs du LPP, en raison des engagements envers les banques des organismes chargés de la réalisation de ces projets», a ajouté M. Temmar.

Le programme du LPP ne représente que 2% du nombre global des projets de logements à travers le territoire national, contre 19% pour le programme AADL et 37% pour le Logement public locatif (LPL), a-t-il fait savoir.

S'agissant des souscripteurs de la formule LPP n'ayant pas pu contracter de crédit pour payer leurs logements en raison de leur âge, le ministre a précisé qu'une concertation est en cours avec toutes les parties concernées, dont le Crédit populaire d'Algérie (CPA) pour examiner l'éventualité du transfert du paiement des échéances aux descendants des souscripteurs.

Concernant les logements AADL, le premier responsable du secteur a précisé que la réalisation du programme de logements arrêté se chiffre à 330 milliards de DA. Le ministre a fait état du lancement de 80.000 unités de logements AADL en 2019 qui viendront s'ajouter aux 120.000 inscrits au titre de 2018, ce qui couvre le nombre global de dossiers des souscripteurs ayant versé leurs tranches et dont le nombre est de 195.000 inscrits. A une question concernant le programme AADL dans la wilaya de Souk Ahras, M. Temmar a évoqué la nécessité d'aplanir toutes les entraves pour faciliter le lancement des projets inscrits, indiquant que 1.500 logements AADL ont été livrés à Souk Ahras en 2016. «Lors de ma prise de fonctions, il y avait un écart entre les ordres de versement (450.000) et les projets en cours de réalisation (230.000 unités)», a indiqué le ministre, rappelant les recommandations du gouvernement concernant le lancement des projets inscrits et la remise des ordres de versement aux bénéficiaires des programmes de logements dont les projets ont été lancés. Le ministre a insisté sur l'impératif de garantir le financement nécessaire pour chaque programme lancé pour éviter d'éventuels problèmes après le lancement des travaux de réalisation.

Il est procédé à l'assainissement des listes des bénéficiaires des logements actuels, a indiqué le ministre, assurant que les citoyens inscrits aux nouveaux programmes et possédant déjà des logements seront écartés.

Un retard est accusé dans la réalisation du programme AADL de type location-vente au niveau de 20 wilayas, a indiqué M. Temmar, ajoutant que le secteur veille à rattraper ce retard à travers le lancement des chantiers dans la wilaya de Souk Ahras et 19 autres wilayas.

«Nous avons lancé des études pour réaliser des cités sur la base des priorités définies, en coordination avec les ministères concernés et pour la réalisation des structures de santé et des établissements éducatifs et sportifs».

Le programme AADL inscrit et non lancé compte 87.000 unités sur un total de 150.000, selon le ministre, affirmant que le secteur veille à le lancer avant la fin de l’année.

Les clefs seront remises, samedi prochain, aux bénéficiaires des logements AADL à Khemis el Khechna dans la wilaya de Boumerdès.





Préservation du patrimoine culturel : La société civile invitée à s'intégrer dans le processus



Pour sa part, le ministre de la Culture, M. Azzedine Mihoubi, a appelé la société civile à contribuer aux initiatives visant à faire connaître et à sensibiliser sur l’importance de la préservation du patrimoine et à participer aux efforts pour la protection des sites archéologiques contre le vol et le pillage. Le ministre qui répondait à une question orale du député du FLN, Elyamine Boudaoud, sur la situation des vestiges et le délaissement que connaissent certains sites archéologiques à M’Sila, à l’instar de kalaât (citadelle) Béni Hammad, a fait savoir que le décret exécutif du plan de préservation et restauration de ce monument civilisationnel sera bientôt promulgué et l’étude le concernant a été déjà achevée. Il a ajouté à ce propos que des chercheurs spécialisés ont été dépêchés sur place pour prospecter le site et faire les études nécessaires. Le ministre a fait savoir, par ailleurs, que les grands projets programmés dans la région, tels que le projet du palais de la culture et le musée ont été gelés à cause du retard enregistré pour le lancement des travaux.

Il dira à ce propos que la tutelle œuvre à lever le gel sur ces projets et la programmation d’autres nouveaux projets, soit un théâtre et une grande salle de spectacles.

Concernant le phénomène des vol et pillage que connaissent les musées et les sites archéologiques, notamment ceux qui se trouvent à ciel ouvert, le ministre a indiqué que « les 130 pièces volées ont été restituées dans la région de M’Sila et ont été transférées au musée Nasreddine-Dînet de Boussaâda, en attendant la réalisation d’un musée à M’Sila». Il a loué à l’occasion les efforts des services de sécurité, de la gendarmerie et des douanes pour la protection de ces vestiges. Le ministre a mis l’accent à ce titre sur la nécessité de renforcer la protection de sites archéologiques en mettant en place des moyens de contrôle. Le ministre a également exhorté les citoyens à signaler les cas de vol et de vente, qui se font souvent sur les réseaux sociaux. M. Mihoubi a fait état, par ailleurs, de la préparation d’un texte pour la révision de la loi sur la protection du patrimoine culturel, incluant de nouvelles dispositions qui durciront les peines contre les trafiquants d’antiquités. Concernant la relance de l’organisation du festival de Kalaât Béni-Hammad, le ministre a indiqué qu’il ne voit pas de problème si cela se fait dans le cadre du respect des lois et les recommandations de l’UNESCO. Il précisera que « le ministère n’est en mesure d’arrêter aucun festival, mais les initiateurs recherchent des financements et le ministère aide dans les limites possibles». En réponse à une question du député du Rassemblement national démocratique, Hakim Berri, sur le statut de la ville archéologique de Tabana, à Barika, qui subit des opérations de pillage et des actes de vandalisme, le ministre a assuré que «le site a été pris en charge dans le cadre du plan de sa protection, et les travaux à mener en urgence et à moyen terme seront déterminés». Il dira également que des missions d'experts et de chercheurs seront envoyées pour déterminer la superficie et les limites du site afin de le sécuriser et d'identifier les chemins des visiteurs et l'établissement d'un musée et l'identification des zones spéciales pour les fouilles.



Enseignement supérieur : La prochaine année sera «zéro papier»



Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, a affirmé jeudi dernier, que la prochaine année universitaire sera «une année zéro papier», soulignant que son secteur fera exclusivement appel à l'outil informatique dans toutes les opérations relatives aux inscriptions, œuvres universitaires, comptabilité et finances.

Répondant à une question du député du Mouvement Binaa, Salim Chenine, lors d'une plénière de l'Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux questions orales, concernant certaines insuffisances ayant marqué la rentrée universitaire 2017-2018, M. Hadjar a indiqué que l'année 2018 sera «une année zéro papier», relevant à ce propos que toutes les opérations liées aux inscriptions universitaires et aux informations du secteur seront informatisées (recrutements, comptabilité, finance, inventaire, etc.). Concernant les préoccupations du même député au sujet de la «persistance du ministère à poursuivre la gestion centralisée, contrairement aux dispositions du Plan d'action du gouvernement», le ministre a répondu que «si la centralisation dont vous parlez a trait à l'opération d'inscription, il est nécessaire alors de rappeler que la méthode utilisée actuellement a été lancée en 1992 et fait l'objet d'améliorations chaque année». Dans le même contexte, M. Hadjar a indiqué que la seule chose centralisée était la base de données utilisée par le ministère, qui se trouve dans la wilaya de Laghouat, et ce, en recourant à la plateforme numérique utilisée par le ministère de l'Intérieur pour les passeports et cartes d'identité biométriques, ainsi que le ministère de l'Education.

«Nous recourons à la base de données du ministère de l'Intérieur pour les données administratives des étudiants (photos, âge, nom et prénoms, etc.), et à celle du ministère de l'Education pour leur parcours scolaire», a ajouté le ministre, affirmant que cette démarche s'inscrivait dans le cadre du processus adopté depuis quelques années pour parvenir à la e-gouvernance. M. Hadjar a par ailleurs démenti l'existence de cas d'étudiants universitaires, qui, bien que réunissant toutes les conditions nécessaires, ont été privés de s'inscrire dans certaines spécialités, affirmant à ce sujet que «le seul cas où des étudiants se sont vu refuser l'accès à une spécialité, c'est pour l'Ecole supérieure des enseignants (ENS) dont les places sont fixées selon les besoins du ministère de l'Education nationale et ce jusqu'à 2035». C'est le même cas pour les transferts qui sont considérés comme de nouvelles inscriptions, a-t-il ajouté.

Evoquant les mouvements de protestation enregistrés au niveau de certains instituts de sport, le premier responsable du secteur de l'Enseignement supérieur a affirmé que ces derniers étaient en rapport avec les demandes de recrutement qui ne «relèvent pas des attributions de son secteur».

Salima Ettouahria