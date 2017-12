SÃ©tif : Sous une pluie bienfaitrice

Alors que dans les grands centres urbains l’heure était aussi aux plats traditionnels autour desquels se réunissait toute la famille, enfants en gandouras portant le henné du Mawlid et exhibant bougies et friandises, dans les nombreux centres ruraux de cette wilaya, cette joie était aussi intense, tant et si bien qu’au couscous et à la « chakhchoukha » traditionnels, bien des familles fêtaient aussi ce retour des pluies en partageant dans une formidable dimension de solidarité, avec les voisins et autres passants, ces popotes de «Aich» (gros couscous en sauce) assaisonné de viande séchée que l’on aura mis de côté depuis le dernier Aïd el Adha. Que de valeurs consolidées aussi, à voir toutes ces mosquées s’illuminer et accueillir les meilleurs récitants du Coran et autres lauréats de concours consacrés à cette fête religieuse. A la mosquée Abi-Bakr-Esseddik, où le wali s’est rendu accompagné des autorités de la wilaya, le climat qui prévalait attestait largement de cette ferveur qui régnait au niveau de tous les lieux de culte.

Dans cette grande mosquée de la ville, l’imposant programme mis en place ce jeudi après-midi après la prière d’el Asr était marqué par les interventions de l’imam de la mosquée et du directeur de wilaya des affaires religieuses et des waqfs, qui ont mis en exergue toutes les valeurs et la dimension spirituelle que véhicule depuis la nuit des temps la célébration du Mawlid Enabaoui echarif. Aux madaa’ih qui s’ensuivirent, place sera ainsi laissée à la récompense des meilleurs récitants du Coran et de personnes aux besoins spécifiques, avant de procéder à des actions analogues à l’endroit des meilleurs enseignants du Coran, couronnant ce programme en honorant l’élève Zeineb Amin, vainqueur du concours « Tadj el Coran 2017 ».

F. Zoghbi