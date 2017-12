SIDI-BEL-ABBES : Dans la joie

Récitation du Coran, madaa’ih et causeries religieuses jusqu’à l’aube, les mosquées et zaouias furent fortement animées en cette nuit du jeudi pour la célébration du Mawlid Ennabaoui Echarif et la méditation sur les valeurs du message de paix et de fraternité. Des cérémonies ont été organisées en la circonstance un peu partout pour inculquer aux enfants ces notions universelles véhiculées par le prophète QSSSL et rappeler aux fidèles l’esprit de concorde d’une religion sacrée venue rassembler les peuples et tribus et semer les valeurs d’union et de tolérance. Des conférences ont été données sur la portée et l’impact de l’Islam dans la valorisation des notions universelles, les orateurs insistant sur la nécessité d’approfondir la réflexion sur quelques versets, promouvoir la choura et encourager le savoir. « Le Musulman est interpellé aujourd’hui pour véhiculer, par un comportement exemplaire, une droiture, la bonne image et susciter l’intérêt du monde occidental. Se conformant aux traditions et coutumes, les familles ont commémoré l’événement par la préparation de plats et gâteaux traditionnels pour manifester l’attachement à une authenticité. Une ambiance singulière a également prévalu dans les artères et boulevards de la cité joyeusement illuminés.

A. B.