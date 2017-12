BEJAIA : Valeurs religieuses

La célébration de la fête du Mawlid Ennabaoui a été un moment de joie et de ferveur pour la population de Bejaia. Une fête purement religieuse faite de traditions et de valeurs ancestrales qui caractérise chaque région. Les localités de la wilaya ont célébré le Mawlid Ennabaoui avec un attachement profond aux valeurs religieuses. Dans les villages, la préparation de la fête a commencé dès mercredi où les habitants ont organisé « Louziaâ », en sacrifiant quelques bovins pour distribuer la viande à parts égales entre les villageois dont certains offrent les leurs aux personnes nécessiteuses. Dans les foyers, chacun prépare cette fête selon les coutumes. Ainsi, certains choisissent cette fête pour la circoncision de leurs enfants. Le Mawlid Ennabaoui, c’est surtout la récitation des versets du Coran à travers toutes les mosquées, parfaitement illuminées. C’est aussi cette joie qui gagne chaque foyer, où les enfants mettent le « henné » sur leur main et allument des bougies. Cette année, la Direction des affaires religieuses de la wilaya a organisé, jeudi soir, une cérémonie religieuse au niveau de la mosquée Ibn- Badis en présence des autorités de la wilaya. Après la prière du Maghreb, la cérémonie a débuté par la récitation de versets du Coran, puis la remise des prix aux lauréats du concours de récitation du Coran. A signaler que pour éviter les nombreux accidents lors de la célébration de cette fête, dus aux pétards et autres feux d’artifice, les services de police ont mené une large opération de saisie de produits pyrotechniques.

Mustapha Laouer