Protection civile : Plus de 2.600 interventions

Durant la nuit du Mawlid Ennabaoui Echarif, les services de la Protection civile étaient sur le qui-vive. Pas moins de 2.623 interventions de secours ont été effectuées par les sapeurs pompiers pour prêter main-forte aux citoyens. Il s’agit essentiellement d’accidents de circulation mais également d’autres mésaventures domestiques suite à l’usage des produits pyrotechniques.

Le bilan arrêté hier matin fait état de l’extinction de six incendies dont cinq à Alger et un autre dans la wilaya de Skikda, suite à une mauvaise manipulation de produits pyrotechniques. Aussi et selon le chargé de l’information auprès de la Protection civile de la wilaya d’Alger, le lieutenant Khaled Benkhalfallah, «l’utilisation abusive des produits pyrotechniques a été à l’origine de nombreux incendies ayant nécessité l’intervention des agents de la Protection civile au niveau des communes de Kouba, Hussein Dey, Bab El-Oued et Sidi M’hamed».

«Des échanges de jets de pétards entre des groupes de jeunes au Ruisseau (Hussein Dey) et à Kouba ont causé des incendies dans deux balcons d’immeubles», a affirmé le lieutenant Benkhalfallah, notant que ces incendies n’ont heureusement fait aucune victime. Par ailleurs et du côté de Sidi M’hamed, « un bus a été entièrement ravagé par le feu ». Idem à Bab El Oued, où un véhicule a été la proie des flammes, après un échange de jets de pétards entre des jeunes.

La remarque importante à retenir, également, c’est que le bilan des accidents dus aux produits pyrotechniques est en baisse, cette année, comparativement à la même période de l’année passée, comme rapporté d’ailleurs par la presse nationale. Ceci est dû, d’une part, aux larges campagnes de sensibilisation qui visiblement ont porté leurs fruits et, d’autre part, aux importantes mesures sécuritaires et préventives qui ont été renforcées.



Un dispositif sécuritaire mis en place



«Ces jeux pyrotechniques peuvent, en outre, causer des blessures graves», souligne le communiqué, qui précise qu’ils peuvent provoquer de graves brûlures au niveau des doigts, des bras et du visage mais aussi la cécité, ajoute la même source qui rappelle, par ailleurs, que les personnes qui manipulent ces produits compromettent leur avenir et risquent de «ne plus pouvoir mener une vie normale». Les enfants et les adolescents sont «les plus touchés par ce type d’accidents et demeurent les plus vulnérables, sachant qu’ils ne mesurent pas l’ampleur du danger qui les guette», souligne encore le communiqué qui met en avant l’importance pour les adultes de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes. En plus de cet aspect de sensibilisation, un large plan sécuritaire a été mis en place à cette occasion par la Direction générale de la Sûreté nationale.

Soraya Guemmouri