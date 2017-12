RÃ©forme du service civil des mÃ©decins : RÃ©vision prochaine

En visite à Tipasa, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière annonce la révision dans un proche avenir de la forme du service civil imposé aux médecins ayant terminé leur formation spécialisée et sujet à une tension entre les médecins et la tutelle.

M. Mokhtar Hasbellaoui assure en effet que le nouveau projet de loi sur la santé, en examen auprès de la commission de la santé de l’APN, vise justement à changer la forme de l’actuel service civil. «Ce texte permettra une révision du service civil, de forme et d'aspect nouveaux», a-t-il affirmé. Il convient de rappeler que les médecins résidents ont observé les 14 et 15 novembre dernier une grève, suivie d’un sit-in de protestation mardi dernier au CHU Mustapha Pacha. Regroupés autour du Collectif autonome des médecins résidents algériens (CAMRA), ces derniers revendiquent plusieurs points inhérents à l’exercice de leur profession dont essentiellement la suppression du service civil imposé comme condition pour pouvoir travailler à leur propre compte, ou au moins sa révision.

La corporation se plaint, à ce propos, du système actuel qui oblige un médecin à travailler entre un an et quatre ans dans des zones éloignées, sans qu’on lui assure un minimum de conditions matérielles pour son installation sur place. Le CAMRA estime qu’il est nécessaire d’encourager davantage le service civil à travers la mise en place de mesures incitatives (logement, primes…).

En tout cas, les pouvoirs publics ne ferment pas la porte du dialogue et souhaitent, par la voix du ministre, la désir de trouver une issue qui ne lèse aucune partie. «Je connais beaucoup de ces médecins. La plupart étaient mes étudiants, je n’ai aucun doute sur le fait qu’on va trouver un terrain d’entente», avait indiqué, à cet effet, Mokhtar Hasbellaoui qui avait qualifié les résidents en médecine de «prunelle» de ses yeux.

Concernant la grève des médecins résidents, il a précisé que le ministère a le devoir d’assurer une formation de haute qualité tout en «mobilisant» toutes les conditions et moyens nécessaires pour «accompagner» les médecins résidents durant leur formation, non sans souligner l’importance du transfert du savoir et de l’expertise entre les générations (étudiants/professeurs).

«Nous sommes en train de travailler pour améliorer les conditions de travail de l’ensemble du personnel, qu’il soit médical ou paramédical, au niveau de toutes les structures. Tout sera discuté avec les représentants des médecins lors de notre prochaine rencontre», avait assuré le ministre de la santé.

Venu à la rescousse du CAMRA, le Syndicat national des praticiens spécialistes de la santé publique (SNPSSP) a interpellé récemment la commission des affaires sociales et de la santé de l’APN en vue d’aboutir à la suppression du service civil et son remplacement par des mesures incitatives. Il a suggéré à ce propos de garder le service civil comme mesure transitoire d’une durée de deux ans, le temps de mettre en place ces mesures incitatives.

S. A. M.