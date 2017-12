Lutte contre lâ€™obÃ©sitÃ© en milieu scolaire : Un programme dâ€™Ã©ducation en cours dâ€™Ã©laboration

Un programme de lutte contre l’obésité en milieu scolaire est actuellement «en cours d’élaboration et sera appliqué dans les écoles du cycle primaire», a révélé mercredi dernier à Constantine la présidente de la Société algérienne de nutrition (SAN), Mme Malika Bouchenak, au cours du 2e jour des travaux du 3e Congrès international sur la nutrition. Ce programme initié par la SAN et le laboratoire national de nutrition cyclique et métabolique consiste à initier les jeunes scolarisés à adopter «des réflexes» en matière de nourriture devant leur permettre de consommer «bio et sain», a précisé Mme Bouchenak détaillant que ce programme en collaboration avec le ministère de l’Education nationale, sera appliqué, «à titre d’expérience pilote, dans des écoles primaires de la ville d’Oran comme une première étape avant d’être généralisé à l’échelle nationale». Le travail envisagé par la SAN au sein de l’école algérienne porte sur «la promotion de notions toutes simples, mais capitales pour la santé», a-t-elle appuyé mettant en exergue l’importance de manger équilibré en favorisant notamment la consommation des fruits et des légumes, la pratique d’exercice physique et l’hydratation. Il s’agit là, a ajouté la même responsable, d’un travail de «longue haleine, qu’il faut suivre de tout près’’ pour prémunir la population algérienne des dangers de l’obésité, a-t-on encore détaillé. Mme Bouchenak qui a mis l’accent sur le stress dans l’aggravation des risques d’obésité a fait part de l’importance de contrôler ce facteur de risque ‘‘à travers la communication et le dialogue». Au cours du débat, un enseignant de l’université de Constantine a communiqué les résultats d’une étude scientifique effectuée au cours de cette année par l’université sur l’obésité des scolarisés du cycle primaire soulignant que ce phénomène touche 10% des écoliers des grandes agglomérations urbaines de la wilaya et 7% de ceux du milieu rural alors que le surpoids concerne, selon les résultats de la même étude, 20% des scolarisés du cycle primaire dans la wilaya. (APS)