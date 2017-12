Campagne de vaccination contre la rougeole et la rubÃ©ole : Les parents appelÃ©s Ã  sâ€™impliquer

La campagne se déroulera du 21 décembre 2017 au 7 janvier 2018

Garantir la protection des enfants contre tout risque de maladies. Tel est le souci majeur du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, qui vient de lancer une campagne de sensibilisation à la vaccination contre la rougeole, la rubéole et le syndrome rubéoleux congénital, en prévision de l’opération de vaccination qui aura lieu durant les vacances scolaires, soit entre le 21 décembre 2017 et le 7 janvier 2018. Organisée conjointement avec le ministère de l’Education nationale, l’association nationale des parents d’élèves et la fédération nationale des parents d’élèves, cette campagne de sensibilisation en milieu scolaire, vise à insister davantage sur l’importance de la vaccination qui tend à garantir une meilleure protection aux enfants. A ce propos, l’Institut national de santé publique (INSP) a abrité hier, une journée de formation au profit des journalistes. L’occasion était belle pour évoquer le rôle des médias dans l’information et la sensibilisation de la population à la vaccination qui demeure le moyen le plus efficace dans la lutter contre plusieurs maladies contagieuses, dont la rougeole et la rubéole. S’exprimant au cours de cette journée, le directeur de la prévention au ministère de la Santé, le Dr Djamel Fourar, a mis l’accent sur le rôle des médias pour informer les parents d’élèves au déroulement de cette campagne et l’intérêt de cette opération de vaccination qui a suscité lors de la précédente campagne, au mois de mars dernier, une incompréhension et une réticence de la part des parents d’élèves, dont la plupart, ont refusé de faire vacciner leurs enfants. Pour sa part, le Pr. Leila Smati, présidente du comité technique de programme de vaccination, a mis la lumière sur l’importance de cette campagne de sensibilisation qui a pour objectif d’informer davantage la population concernée, à savoir les élèves et leurs parents sur la nécessité de se faire vacciner pour se prémunir contre les maladies transmissibles comme la rougeole et la rubéole. «Cette campagne de vaccination en milieu scolaire, destinée aux élèves des cycles primaires et moyens, est organisée chaque année en coordination avec le ministère de l’Education nationale», a précisé le Pr. Smati. Et d’ajouter que cette vaccination s’inscrit dans le cadre du programme national de lutte contre la rougeole, la rubéole et le syndrome de rubéole congénitale, conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Le directeur de la prévention au ministère de la Santé, a fait savoir que la vaccination contre la rougeole et la rubéole concernera tous les enfants scolarisés du primaire et du moyen. Elle aura lieu uniquement dans les structures de santé, durant les vacances scolaires dans le souci de ne pas perturber les cours, précisant que «les enfants ayant été vaccinés lors de la précédente campagne, ne seront pas concernés». Il a, dans ce contexte, indiqué que la précédente campagne lancée en 2016, a permis de vacciner quelque de 1,5 million d’enfants, sur les 7 millions scolarisés.



«Grâce à la vaccination, je me protège et je vous protège».



Poursuivant ses propos, le directeur de la prévention au ministère de la Santé a appelé les parents d’élèves à adhérer à cette campagne dans l’intérêt de leurs enfants. Assurant que toutes les mesures et conditions nécessaires ont été mise en place pour garantir le bon déroulement de cette campagne nationale de vaccination, le Dr Fourar a relevé l’importance de la prévention qui constitue l’une des priorités nationale.

«L’Algérie est parmi les premiers pays dans le monde à avoir un calendrier de vaccination obligatoire», a-t-il dit, ajoutant que les pouvoirs publics ne ménagent aucun effort pour garantir les moyens de prévention nécessaires au profit des enfants pour les prémunir contre les différentes maladies qui peuvent mettre en péril leur vie. Selon le directeur de la prévention au ministère de la Santé, ces grandes campagnes de vaccination scolaire qui entrent dans le cadre de la stratégie mondiale de l’élimination de ces deux maladies, se sont soldées par la vaccination de plus 10 millions d’enfants contre la rougeole et la rubéole en 2003.

De son côté, le président de l’Association des parents d’élèves, Ahmed Khaled, a demandé aux parents de contribuer à la réussite de cette action, mettant en avant le rôle «déterminant» des médias dans ce sens. Les participants à cette journée ont souligné les résultats probants enregistrés grâce aux programmes de vaccination ayant permis l’éradication de plusieurs maladies comme la poliomyélite, la diphtérie et le tétanos néonatal, aussi, la réduction de la mortalité infantile à plus de 90%. de la santé, l’Algérie dispose d’une bonne couverture vaccinale qu’il faut maintenir pour éviter la réapparition et l’émergence de certaines maladies, précisant que la couverture vaccinale dépasse largement les 95% au niveau de tous les groupes d’âge.

Kamélia Hadjib



L’Algérie libérée de la polio





Il y a une année, l’Algérie a été déclarée libérée de la poliomyélite par l’OMS. Cette infection virale très contagieuse touchant principalement les enfants, est donc complètement éradiquée de notre pays.

K. H.