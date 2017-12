Le ministre des Finances : Â« 2018, annÃ©e de la numÃ©risation Ã©conomique Â»

La Compagnie algérienne d’assurances et de réassurance (CAAR) vient de lancer un nouveau service au bénéfice de sa clientèle,

le paiement en ligne à travers son site Web «www.caar.dz».

La signature d’une convention entre le Crédit populaire d'Algérie (CPA), et la Compagnie algérienne d'assurances et de réassurance (CAAR), pour le lancement effectif du service de paiement par internet (e-paiement) des polices d'assurance, s’est déroulée, jeudi à l’hôtel El-Djazaïr, en présence du ministre des Finances, M. Abderrahmane Raouya.

Ce document, paraphé par les Pdg du CPA et de la CAAR, respectivement M. Omar Boudieb et M. Brahim Djamel Kessali, porte sur la mise en place d’un système de paiement à distance, permettant le règlement en ligne des factures d’assurances.

S’exprimant en marge de cette cérémonie, le ministre des Finances, qui a mis en relief le rôle du numérique dans le développement économique du pays et son apport dans l’édification d’une gestion moderne et réactive, a affirmé que «l’année 2018 sera une année de la numérisation économique dans le secteur des Finances».

M. Raouya a indiqué que l’instauration de cette nouvelle prestation de service au profit des assurés de la CAAR s’inscrit dans une dynamique de modernisation des moyens de paiement électronique en Algérie, permettant au citoyen de payer, en quelques minutes, et sans se déplacer, ses factures d’assurances en toute sécurité, et bénéficier, ainsi, d’un gain de temps précieux.



100.000 opérations de paiement par internet depuis 2016



Dans le même contexte, le ministre a indiqué que cette opération sera reconduite par d’autres compagnies d’assurances, précisant qu’une convention similaire sera signée à la fin décembre 2017 entre la Banque algérienne de développement rural (BADR), et la Société algérienne des assurances (SAA).

M. Raouya a estimé à plus de 100.000 opérations de e-paiement effectuées depuis le lancement de ce service en octobre 2016. «Les opérations du e-paiement sont en constante évolution, et leur généralisation est en cours» a-t-il noté.

Par ailleurs, le ministre a fait savoir que «l’utilisation de la monnaie virtuelle est interdite en Algérie», soulignant que conformément à la loi de finances pour 2018, «toute transaction effectuée dans ce sens est considéré comme illégale, et chaque personne qui enfreint à cette loi sera poursuivie».

Présent au cours de la signature de la convention CPA-CAAR, le président de l'Association des banques et établissements financiers (Abef), M. Boualem Djebbar, a indiqué que le nombre de détenteurs des cartes CIB s’élève à 1,5 million de personnes au niveau national, auxquelles s'ajoutent 5 millions de détenteurs de cartes de paiement d'Algérie Poste, alors que le nombre de terminaux de paiement électronique (TPE) est un peu plus de 12.000.

Dans ce contexte, M. Djebbar a fait savoir que la loi de finances pour 2018 oblige l’ensemble des commerçants et prestataires de services à s’approprier d’un TPE, est c’est au citoyen de choisir son mode de paiement.

Le président de l’ABEF a relevé que plus de 1.5 million de commerçants et prestataires sont enregistrés pour l’acquisition prochainement d’un TPE, précisant que les opérations de paiement en ligne se font en étroite collaboration avec la Société d’automatisation des transactions interbancaires et monétiques (SATIM) qui a une capacité de produire ce volume en garantissant la sécurité des transactions.

En réponse à une question, M. Djebbar a indiqué que le crédit à la consommation a dépassé les 15 milliards de dinars, dont 80% ont été accordé aux crédits automobiles.

Le Pdg de la CAAR a, pour sa part, mis l’accent sur l’importance de cette nouvelle démarche entreprise par cette compagnie d’assurances, dans le mesure où elle permet au client d’accéder facilement pour choisir sa police d’assurance et de régler ses factures par internet.

Selon M. Kassali, ce mode de souscription en ligne s'appliquera, dans un premier temps, au produit d'assurance Multirisque habitation (MRH). Et d’ajouter que ce service de paiement en ligne verra sa généralisation à d'autre produits d'assurances commercialisés par la CAAR, dont le réseau commercial dispose de pas moins de 42 Terminaux de paiement électronique (TPE).

De son côté, le PDG du CPA a expliqué que ce service vient renforcer le partenariat CPA-CAAR, à la faveur de la mise en place, à travers les guichets du CPA, des activités de bancassurances pour la vente des produits d'assurance-dommages et de personnes de la CAAR et de sa filiale CARAMA.

Pour M. Boudieb, cette opération s'inscrit dans le cadre de la dynamique engagée par les pouvoirs publics visant à conforter davantage le processus de modernisation des moyens de paiement électronique en Algérie et la numérisation de l'économie.

M. Boudieb, qui a évoqué les projets financés par le CPA, a révélé que le montant alloué dans le cadre des projets qui seront réalisés au cours de l’année 2018 s’élève à 200 milliards de dinars.

Kamélia Hadjib