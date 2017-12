Insertion des personnes handicapÃ©es : Adapter et faciliter lâ€™acquisition dâ€™une formation

Des possibilités diverses et importantes proposées

À l’instar de plusieurs secteurs stratégiques, celui de la formation professionnelle ne déroge pas à la règle, et célèbrera, demain 3 décembre, la Journée mondiale des personnes handicapées à sa façon.

À cette occasion, le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki, présidera une cérémonie de remise de diplômes de stagiaires nouvellement promus, une manière pour son département de mettre l’accent sur l’intérêt que porte le secteur de la Formation professionnelle à cette catégorie de la société. Le secteur de la formation professionnelle offre des possibilités aussi diverses qu’importantes pour la formation des personnes handicapées, les considérant comme des stagiaires ayant beaucoup de capacités et de talent qui, dès que les conditions favorables sont mises en place, se distinguent et émergent par rapport à leurs camarades apprenants.

Convaincu de leurs potentiels, le secteur de la formation professionnelle œuvre à permettre à tous les handicapés d’accéder aux formations selon leurs possibilités physiques, car ils peuvent participer en tant qu’acteurs à part entière au développement économique du pays.

Il faut savoir que cette catégorie de la société a les mêmes droits que les autres catégories, pour bénéficier d’une formation de qualité les aidant à effectuer une insertion normale dans la vie sociale.

L’article 72 de la Constitution signifie clairement que les personnes handicapées ont le droit de bénéficier d’une formation professionnelle de qualité. «L’État œuvre à faciliter, pour les catégories de personnes vulnérables ayant des besoins spécifiques, la jouissance des droits reconnus à tous les citoyens et leur insertion dans la vie sociale», dont le droit à la formation est clairement exprimé.



Dispense des concours d’entrée et priorité dans le choix des spécialités



La formation professionnelle des jeunes handicapés physiques devient une priorité pour laquelle le secteur a mobilisé tous les moyens nécessaires humains et matériels afin d’adapter et de faciliter l’acquisition d’une qualification par les jeunes handicapés physiques dans les établissements de formation professionnelle, à travers une série de mesures, à savoir : l’ouverture de spécialités compatibles avec les différents types de handicap, tout en leur donnant la priorité dans le choix des spécialités, les jeunes handicapés sont dispensés de concours d’entrée, pour leur permettre d’accéder aux spécialités voulues avec un niveau scolaire en moins, pour les niveaux de formation 1, 2, 3, la priorité donnée pour leur hébergement, l’accès à l’apprentissage sans limitation d’âge, et l’État prend en charge financièrement les présalaires des personnes handicapées pendant les 12 premiers mois, quelle que soit la durée de la formation.

Le secteur de la Formation et de l’Enseignement professionnels œuvre également, avec la société civile, à permettre aux personnes handicapées de suivre leurs formation dans l’environnement le plus adapté, qui est d’ailleurs le plus souvent édicté par le type de handicap du stagiaire.

En effet, le secteur a adopté des formules diversifiées, pour répondre aux besoins spécifiques des personnes handicapées physiques, et renforcer leur accueil pour une formation professionnelle adaptée.

Pour le responsable de la communication au ministère, Sofiane Tissera, «l’approche retenue par le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels favorise l’intégration prioritaire des personnes handicapées physiques dans les sections ordinaires».

Il précise également qu’en formation résidentielle, quatre possibilités sont offertes aux stagiaires concernés. La première concerne la formation dans les établissements spécialisés. Cinq centres régionaux spécialisés pour personnes handicapées physiques ont été réalisés, chacun, avec une capacité de 120 postes pédagogiques de 120 places d’internat. Ces centres sont implantés dans les wilayas de Boumerdès, Laghouat, Relizane, Skikda et Alger. La deuxième possibilité concerne l’intégration, où les stagiaires sont intégrés dans les sections ordinaires en prenant en considération les aspirations des jeunes, dans les établissements les plus proches de leur lieu de résidence. Ainsi, pour 2016, 1.086 stagiaires handicapés, dont 315 filles, ont suivi une formation dans des sections ordinaires.

La troisième possibilité concerne la mise en place de sections spéciale, lorsque le handicap ne permet pas l’intégration des candidats dans les sections ordinaires, les centres de formation professionnelle ouvrent, dans la mesure du possible, des sections spéciales en regroupant les handicapés de toute la wilaya ou des wilayas limitrophes.

La quatrième formule résidentielle est la formation en section détachée auprès des autres institutions telles celles du secteur de la Santé, de la Protection sociale et des associations. En 2016, 34 handicapés, dont 14 filles, ont été mis en formation en sections détachées. Il s’agit du détachement des formateurs et de la prise en charge de l’enseignement.

Mohamed Mendaci