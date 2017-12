Esclavage en Libye : Le casse-tÃªte du rapatriement des migrants

«Rapatrier tous les migrants de Libye». L'objectif fixé au sommet Europe-Afrique est des plus complexes dans un pays en proie à l'anarchie, face à des réseaux organisés de trafiquants d'être humains, alors que les migrants sont difficiles à recenser.

Quelque 3.800 personnes vont être rapatriées d'urgence dans les prochains jours, a annoncé Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine (UA), soulignant qu'il s'agissait là des seuls migrants se trouvant dans un camp près de Tripoli, la zone la plus facile d'accès, alors que la Libye est ravagée par des guerres intestines, et infestée de groupes armés aux buts politiques, religieux ou simplement crapuleux. Ces 3.800 migrants sont un grain de sable par rapport à l'immensité de la tache dans le désert libyen. Moussa Faki estime le nombre des migrants varie «entre 400.000 et 700.000» : une fourchette allant du simple au double et qui en dit long sur le flou qui entoure la mission que se sont donnés les dirigeants africains et européens à Abidjan. «Le gouvernement libyen nous a dit qu'il y a 42 camps.

Certainement, il y en a plus que cela», a précisé M. Faki, qu ne se fait pas d'illusion. Selon les dernières statistiques de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), 15.000 migrants croupissent dans des centres de rétention officieusement contrôlés par le gouvernement d'union nationale libyen (GNA). La plupart sont en effet contrôlés par des milices loyales au GNA. Des milliers de migrants sont emprisonnés dans des centres en dehors de tout contrôle, que ce soit des autorités libyennes ou des organisations

internationales. Certains de ces lieux de détention «illégaux» sont tenus par des milices qui enlèvent les migrants dans les villes et les

torturent avant de téléphoner aux familles sommées de payer des rançons. Ce trafic est devenu un commerce lucratif pour plusieurs milices qui ont mis en place un réseau bien organisé avec des ramifications dans des pays africains pour le transfert des fonds. C'est aussi dans ces centres qu'on «vend» les migrants. Mais il faut d'abord commencer par rapatrier ceux qui sont dans les camps faciles d'accès, souligne-t-on à l'UA.



13.600 rapatriés



«Vider les camps est une avancée positive (...). Je crois que cela aura aussi un impact sur l'esclavage», estime William Lacy Swing, le directeur de l'OIM. Il souligne que 13.600 migrants en difficulté ont déjà été rapatriés cette année. Son directeur Europe Eugenio Ambrosi estime que le rapatriement des 15.000 migrants internés dans des camps du GNA pourrait se faire en «six semaines à deux mois». On pourrait faire appel à des avions affrétés par le Maroc,

a-t-on appris auprès de l'Union africaine. M. Ambrosi pose toutefois une condition : «Que les pays d'où ils viennent fournissent les documents nécessaires». C'est justement un des casse-tête du dossier. Une grande partie de migrants n'ont pas de papiers, soit parce que leurs pays ont des administrations faibles, soit parce qu'ils ne veulent pas rentrer chez eux. Concrètement, il faut que les pays concernés envoient des émissaires qui identifient leurs ressortissants, leurs fournissent des papiers avant qu'on puisse les rapatrier. «On ne peut que rapatrier les volontaires», rappelle M. Swing. Recenser les ressortissants, «c'est un travail de fourmis. Il faut rencontrer chaque migrant là-bas. Notre ambassadeur a dû faire un travail gigantesque dans des conditions difficiles», expliquait Issiaka Konaté, directeur des Ivoiriens de l'étranger, lors du rapatriement de 600 Ivoiriens au début du mois. Et encore la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou d'autres ont-il une attitude volontaire, mais des sources auprès des ONG soulignent sous couvert de l'anonymat que certains pays ne voient pas forcément d'un bon oeil le retour des migrants ayant échoué, ceux-ci n'ayant pas de travail et les conditions pour les accueillir n'étant pas réunies... Il est donc impératif d'aider ces Etats pour les retours, souligne une source auprès de l'Union africaine.

Libye

Tripoli demande la levée de l'embargo sur les armes



Le chef du gouvernement libyen d'union nationale (GNA) Fayez al-Sarraj a demandé jeudi à Washington la levée de l'embargo sur les armes imposé à son pays depuis 2011 par l'ONU.

Au début d'une rencontre au Pentagone avec le ministre américain de la Défense Jim Mattis, Fayez al-Sarraj a souligné que la Libye était confrontée à de nombreux défis en termes d'extrémisme et de terrorisme. "Mais il y a un autre défi auquel nous faisons face, celui du manque de capacités et de moyens, ainsi que l'embargo sur les armes", a-t-il ajouté en référence à l'embargo décrété en 2011 par l'ONU. "Nous espérons que cet embargo sera partiellement levé, au moins pour certaines branches de l'armée comme la garde présidentielle et les garde-côtes", a conclu M. Sarraj. Les autorités libyennes se plaignent régulièrement de manque de moyens pour faire face aux flots d'immigrants, mais le gouvernement de M. Sarraj ne contrôle pas l'ensemble du territoire libyen. Le maréchal Khalifa Haftar, conteste l'autorité du GNA basé à Tripoli et se présente comme un interlocuteur indispensable pour résoudre le casse-tête libyen. Il a ainsi demandé en septembre à l'Europe des hélicoptères et des drones pour surveiller la frontière sud du pays et lutter contre l'immigration. Selon un rapport des Nations unies publié en juin, les Emirats arabes unis ont brisé l'embargo en fournissant des hélicoptères de combat et des avions militaires aux forces du maréchal Haftar. (APS)